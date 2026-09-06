O vilă de peste 300 de metri pătrați se vinde cu doar 25.800 de euro, însă nici la acest preț nu și-a găsit cumpărător. ANAF a redus valoarea după două licitații eșuate, iar descrierea proprietății arată că locuința are infiltrații, finisaje deteriorate și este amplasată pe un teren care nu este inclus în vânzare.

sursa video: ANAF

Proprietatea se află în Târgu Jiu, pe strada Călărași, nr. 20, și este scoasă la licitație de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la un preț de pornire de 135.585 de lei, echivalentul a aproximativ 25.800 de euro.

Valoarea este mult mai mică decât valoarea de piață estimată a proprietății, însă oferta vine cu mai multe particularități care ar putea explica de ce imobilul nu și-a găsit cumpărător la primele două licitații.

Vila scoasă la vânzare Foto: sursa: ANAF

Vila are 315 metri pătrați

Potrivit specificațiilor, suprafața utilă totală a proprietății este de 315 metri pătrați. Casa a fost finalizată în anul 2007 și este construită din zidărie portantă din cărămidă.

Locuința are încălzire centrală pe gaze și calorifere și beneficiază de curent electric, apă și gaze. Canalizarea se realizează prin intermediul unei fose septice.

Deși în anunț proprietatea este încadrată la categoria „stare bună”, documentele de evaluare precizează că uzura este medie, iar anumite finisaje s-au deteriorat.

Printre problemele constatate se numără „infiltrații prin tavane și gresie desprinsă”. Finisajele sunt considerate de nivel mediu, iar unele dintre acestea prezintă semne de deteriorare.

Proprietatea este finalizată și beneficiază de utilitățile necesare, însă existența infiltrațiilor și a degradărilor presupune lucrări de renovare pentru viitorul proprietar.

Casa este locuită și trebuie evacuată

Un alt aspect important menționat de ANAF este că imobilul este locuit în prezent și necesită evacuare.

Documentele precizează că proprietatea are acces la căile de transport în comun, în zonă circulând linii de maxi-taxi și autobuz.

În ceea ce privește situația juridică, ANAF menționează că nu există sarcini asupra proprietății.

Terenul nu este inclus în vânzare

Poate cel mai important detaliu pentru un potențial cumpărător este situația terenului.

Terenul aferent construcției aparține unei alte persoane și nu face obiectul evaluării și al vânzării. Potrivit documentelor, terenul are formă dreptunghiulară și deschidere la strada Călărași. Cu toate acestea, el nu este inclus în licitația organizată de ANAF. Astfel, persoana care cumpără construcțiile nu dobândește și terenul pe care acestea sunt amplasate.

Proprietatea include și anexa C2, o construcție cu regim de înălțime parter, cu o suprafață de 104,1 metri pătrați. În documentele ANAF se precizează că aceasta nu are carte funciară și nici număr cadastral.

ANAF a redus prețul după ce proprietatea nu a atras cumpărători la două licitații anterioare.