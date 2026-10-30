Inginerul care câștigă 10.000 de euro pe lună în Elveția, dar plătește 4.000 de euro doar pe chirie: „Nu tot ce strălucește e aur”

Un inginer de 35 de ani, care lucrează pentru Google în Zürich, câștigă 10.000 de euro pe lună și are economii de peste 100.000 de euro. Cu toate acestea, traiul în Elveția este costisitor: bărbatul plătește 4.000 de euro pe lună numai pentru chiria unui apartament cu trei dormitoare.

Lucas este argentinian și lucrează ca inginer la Google în Zurich, Elveția Foto: captură YouTube - Talent Match.

Lucas a ajuns în Elveția după ce a lucrat în Spania și Germania. Salariul generos i-a oferit posibilitatea de a economisi și de a investi, însă cheltuielile ridicate cu locuința și asigurarea medicală îi consumă o parte importantă din venituri.

Într-un interviu acordat publicației spaniole El Español, inginerul argentinian a explicat cum reușește să-și gestioneze banii și de ce consideră că viața în Elveția nu este atât de simplă pe cât și-o imaginează cei care vor să emigreze.

„În Elveția, câștig 10.000 de euro pe lună și încerc să economisesc cel puțin jumătate din această sumă, în jur de 5.000 de euro. Am peste 100.000 de euro în contul meu bancar, inclusiv acțiuni și investiții”, a povestit acesta.

În ciuda veniturilor sale, Lucas avertizează că salariile mari nu trebuie analizate separat de costul vieții.

„Nu tot ce strălucește e aur. Mulți visează să se mute aici, dar realitatea este că mulți oameni vin în Elveția și își dau seama că nu este chiar atât de idilică”, a explicat inginerul.

Chiria de 4.000 de euro, una dintre cele mai mari cheltuieli

Locuința este una dintre principalele probleme pentru cei care se stabilesc în Zürich, oraș cunoscut pentru costurile ridicate ale proprietăților imobiliare.

Lucas plătește aproximativ 4.000 de euro pe lună pentru un apartament cu trei dormitoare. Valoarea de piață a locuinței este estimată la aproximativ 2,2 milioane de euro.

„Să găsești o locuință în zilele noastre este imposibil: plătesc în jur de 4.000 de euro pe lună chirie”, a declarat el.

Inginerul consideră că și persoanele care câștigă salarii mult mai mici decât al său trebuie să ia în calcul cheltuielile înainte de a face pasul spre Elveția.

„Minimul necesar, în opinia mea, este de cel puțin 3.000 de euro pe lună, dar dacă aș câștiga atât de puțin, aș fi obligat să împart un apartament”, a explicat acesta.

Cât plătește pentru asigurarea medicală

Cheltuielile cu locuința nu sunt singurele care îi afectează bugetul. În Elveția, asigurarea medicală de bază este obligatorie, iar primele de asigurare sunt plătite individual.

„Plătesc în jur de 500 de euro pe lună pentru asigurarea de sănătate. Aici, însă, e ca și cum ai avea o mașină: am o franșiză și plătesc totul din buzunar, până la 2.500 de franci pe an”, a relatat inginerul.

Astfel, chiria și asigurarea medicală ajung împreună la aproximativ 4.500 de euro lunar, fără a include cheltuielile pentru alimente, transport și alte nevoi cotidiene.

De ce consideră că merită să rămână în Elveția

În ciuda costurilor ridicate, Lucas susține că mutarea în Elveția este avantajoasă din punct de vedere financiar. Veniturile îi permit să economisească mai mult decât ar fi putut în Spania, chiar dacă o parte importantă din bani se duce pe cheltuielile curente.

Inginerul spune că diferența se vede inclusiv atunci când vine vorba despre călătoriile în Argentina, țara sa natală. Raportat la salariul pe care îl câștigă, costul unui zbor este mai ușor de suportat decât în perioada în care locuia în Spania.

Totuși, el îi sfătuiește pe cei care vor să se mute în Elveția să nu ia o asemenea decizie doar atrași de salariile mari.

„Sfatul meu este să veniți cu răbdare și economii substanțiale, cel puțin 3.000 sau 4.000 de euro pentru a trăi o lună sau două fără să munciți”, a spus Lucas.

Un alt aspect pe care îl consideră important este siguranța locului de muncă. Pierderea acestuia poate complica situația străinilor, în funcție de cetățenie și de tipul permisului de ședere pe care îl dețin.

„Dacă mi-aș pierde locul de muncă, mi-ar da câteva luni să-mi găsesc altul. Altfel, ar trebui să părăsesc țara”, a afirmat inginerul, referindu-se la propria situație.

În opinia sa, emigrarea nu trebuie privită exclusiv ca o oportunitate de a câștiga mai mulți bani, ci și ca o schimbare majoră a stilului de viață.

„Emigrarea nu este doar o chestiune de bani. Din perspectiva mea, nu cred că mutarea într-o altă țară este o opțiune potrivită pentru toată lumea”, a concluzionat Lucas.