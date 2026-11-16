Două absolvente de licee din Vaslui au obținut rezultate remarcabile la concursul de Rezidențiat 2026, desfășurat duminică, 15 noiembrie. Diana Chetreanu a reușit cel mai mare punctaj la nivel național, 943 de puncte din maximum 950, în timp ce Luciana Focșa a obținut cel mai bun rezultat la centrul universitar din Iași, cu 929 de puncte.

Cele două tinere din Vaslui care au obținut rezultate de excepție la Rezidențiat 2026 Foto: 7est.ro

Diana Chetreanu este fostă elevă a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui și fostă olimpică. După absolvirea liceului, și-a continuat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, potrivit 7est.ro.

Rezultatul obținut la concursul de rezidențiat o plasează pe primul loc în clasamentul național la domeniul Medicină. Tânăra a obținut 943 de puncte din cele 950 posibile, cel mai mare punctaj înregistrat în această sesiune a examenului.

O altă absolventă din Vaslui a avut un rezultat deosebit. Luciana Focșa, care a terminat Liceul „Emil Racoviță” din Vaslui, a obținut 929 de puncte din maximum 950. Acesta este cel mai mare punctaj înregistrat la centrul de concurs al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

În luna iulie, la absolvirea Facultății de Medicină din Iași, Luciana a marcat încheierea celor șase ani de studii printr-un mesaj emoționant, în care a vorbit despre efortul depus, oamenii care au sprijinit-o și drumul profesional pe care urma să îl înceapă.

„Astăzi se încheie unul dintre cele mai importante capitole din viața mea. Șase ani în care am crescut, am învățat, am plâns, am zâmbit, am obosit și am găsit mereu puterea să merg mai departe. Șase ani care m-au schimbat pentru totdeauna. Nimic din ceea ce am trăit nu a fost întâmplător. Fiecare examen, fiecare noapte nedormită, fiecare moment de îndoială și fiecare reușită m-au adus aici. Plec din facultate cu recunoștință pentru oamenii care mi-au fost alături, pentru profesorii care m-au format și pentru toate lecțiile pe care le-am învățat, dincolo de cărți. Astăzi nu este doar sfârșitul unei etape. Este începutul unui drum pe care îl pornesc cu emoție, responsabilitate și speranță. Visul pentru care am muncit atâția ani este, în sfârșit, realitate”, a scris Luciana Focșa.

Aproape 10.000 de candidați au susținut examenul de Rezidențiat

Concursul național de intrare în Rezidențiat a reunit în acest an 9.969 de candidați, care au concurat pentru 5.217 locuri și 266 de posturi scoase la concurs de Ministerul Sănătății.

Examenul s-a desfășurat în cele șase centre universitare acreditate din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Proba a constat într-un test-grilă cu 200 de întrebări, iar candidații au avut la dispoziție patru ore pentru rezolvarea acestuia.

După corectarea lucrărilor, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat cele mai mari punctaje obținute la nivel național: 943 de puncte la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie.

La Medicină, cel mai mare punctaj a fost obținut la București, iar la Medicină dentară, la Timișoara. În cazul Farmaciei, cel mai bun rezultat a fost înregistrat tot la București.

La nivelul celor șase centre universitare, cele mai mari punctaje la Medicină au fost: 943 la București, 935 la Cluj-Napoca, 926 la Craiova, 929 la Iași, 924 la Târgu Mureș și 938 la Timișoara.

Pragul minim de promovare, reprezentând 60% din punctajul maxim obținut la nivel național pentru fiecare domeniu, a fost de 565,8 puncte la Medicină, 559,2 puncte la Medicină dentară și 555 de puncte la Farmacie.