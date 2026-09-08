Un medicament împotriva obezităţii folosit deja la adulți a fost testat la copii. Rezultatele studiului sunt promițătoare

Un studiu clinic avansat privind un posibil tratament pentru obezitatea infantilă a adus rezultate promițătoare. Cercetarea, realizată pe copii cu vârste între 6 și 11 ani, a arătat o scădere a indicelui de masă corporală după 68 de săptămâni.

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Un medicament cunoscut deja pentru controlul greutății la adulți și adolescenți a fost testat pentru prima dată într-un studiu clinic de fază III și la copiii cu obezitate cu vârste între 6 și 11 ani. După 68 de săptămâni, 40,4% dintre copiii care au primit semaglutidă aveau un indice de masă corporală (IMC) sub limita folosită pentru definirea obezității. În grupul care a primit placebo, niciun participant nu a ajuns sub această limită.

Novo Nordisk, compania daneză care dezvoltă tratamentul, a făcut publice primele rezultate luni, 7 septembrie. Datele sunt încă preliminare, iar imaginea completă a studiului va apărea în noiembrie, când cercetătorii vor prezenta rezultatele detaliate.

Cercetarea a urmărit 165 de copii cu obezitate, peste 85% dintre participanți având obezitate de clasa II sau III, cu vârste de la 6 până la mai puțin de 12 ani. Cercetătorii i-au repartizat aleatoriu în două grupuri: unii au primit o injecție cu semaglutidă o dată pe săptămână, ceilalți au primit placebo. Nici participanții, nici echipa implicată în studiu nu au știut care copil se afla în fiecare grup.

Indiferent de tratamentul primit, toți copiii au primit recomandări pentru schimbarea stilului de viață. Programul a presupus reducerea numărului de calorii consumate și creșterea activității fizice. În funcție de greutatea înregistrată la începutul studiului, doza maximă de semaglutidă a fost de 1,7 mg sau 2,4 mg pe săptămână.

Studiul a pornit cu o populație în care obezitatea avea, în cele mai multe cazuri, o formă severă:

Cercetătorii au urmărit în primul rând cât s-a modificat procentual IMC-ul după cele 68 de săptămâni. Primele date arată o scădere mai mare în grupul tratat cu semaglutidă decât în grupul placebo, astfel că medicamentul a atins obiectivul principal stabilit pentru cercetare.

Producătorul nu a făcut publică însă valoarea medie exactă a scăderii IMC pentru fiecare dintre cele două grupuri. Aceste cifre vor permite o evaluare mai precisă a dimensiunii efectului observat.

Un alt indicator urmărit în studiu arată câți dintre copii au trecut sub limita care separă obezitatea de celelalte categorii de greutate. După 68 de săptămâni, proporția estimată a fost de 40,4% în rândul celor care au primit semaglutidă, în timp ce în grupul placebo nu s-a înregistrat niciun astfel de caz.

La copii, medicii interpretează indicele de masă corporală diferit decât la adulți. Pentru că organismul se află în continuă dezvoltare, valoarea indicelui variază în funcție de vârstă și sex. În cadrul cercetării, au intrat în categoria obezității copiii al căror IMC depășea valoarea întâlnită la cel puțin 95% dintre copiii de aceeași vârstă și de același sex, notează 360medical.ro.

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Prin urmare, coborârea sub acest prag nu înseamnă neapărat că un copil a ajuns la greutatea considerată normală. Unii dintre cei 40,4% au rămas supraponderali, în timp ce alții au ajuns la valori ale IMC-ului asociate cu o greutate normală.

Mai există un aspect important în interpretarea acestei cifre: procentul reprezintă o estimare bazată pe situația în care participanții ar fi urmat tratamentul conform protocolului pe întreaga perioadă de 68 de săptămâni.

De ce sunt căutate tratamente pentru obezitatea infantilă

Excesul ponderal apărut în copilărie poate avea consecințe asupra sănătății încă de la vârste mici. În timp, el poate favoriza apariția unor factori de risc pentru bolile cardiovasculare și a unor complicații metabolice. În plus, copiii care au obezitate prezintă un risc mai mare ca problema să continue și la vârsta adultă.

Medicii recomandă în primul rând schimbări în alimentație și mai multă mișcare. Aceste măsuri nu dau însă rezultate suficiente în toate cazurile. Pentru copii, alternativa medicamentoasă rămâne mai restrânsă decât pentru adulți, iar unele tratamente nu pot fi folosite la anumite vârste.

În ceea ce privește siguranța, compania spune că reacțiile observate în rândul copiilor au avut, în linii generale, un profil asemănător cu cel cunoscut deja la adolescenți și adulți. Nu au apărut probleme noi, iar compania nu a identificat până acum semnale suplimentare referitoare la creșterea și dezvoltarea copiilor în perioada pubertă.

Semaglutida, substanţa folosită, face parte din familia agoniștilor receptorului GLP-1. Aceste medicamente imită acțiunea unui hormon produs de organism și influențează mecanismele care controlează apetitul și cantitatea de alimente consumată.

Totuși, datele publicate până acum nu permit o evaluare completă. Cercetătorii vor prezenta toate informațiile referitoare la acest studiu clinic la reuniunea anuală ObesityWeek 2026, care se va desfășura între 14 și 17 noiembrie, la Washington, în Statele Unite.

În Uniunea Europeană, semaglutida este autorizată în prezent pentru controlul greutății la adulți și la adolescenții de cel puțin 12 ani, împreună cu reducerea aportului caloric și creșterea activității fizice.

Așadar, rezultatele obținute în rândul copiilor de 6-11 ani nu schimbă deocamdată indicațiile existente în UE și nu înseamnă că medicamentul este autorizat pentru această categorie de vârstă.

Copiii cu obezitate din această grupă de vârstă au deja acces, în anumite condiții, la un alt medicament din aceeași clasă. Liraglutida este autorizată în UE pentru controlul greutății la copiii cu obezitate cu vârste între 6 și 11 ani care îndeplinesc criteriile stabilite pentru acest tratament.