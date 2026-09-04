Peste jumătate din populaţia UE este supraponderală. Unde se află România

În 2025, 16,3% dintre persoanele cu vârsta peste 18 ani din Uniunea Europeană (UE) sufereau de obezitate, iar alte 35,4% se aflau în stare de preobezitate, conform datelor publicate vineri de Eurostat, citate de agenţia de presă EFE. Potrivit statisticii, în total, mai mult de jumătate din populaţia UE este supraponderală (51,7%).

Femei supraponderale Foto: Adevărul (arhivă)

Eurostat defineşte obezitatea drept un indice de masă corporală (IMC) egal cu 30 sau peste această valoare, iar preobezitatea este definită drept un IMC cuprins între 25 şi 30. IMC se calculează împărţind greutatea (în kilograme) la pătratul înălţimii (în metri). O persoană cu un IMC mai mic de 18,5 este definită drept subponderală, scrie Agerpres.

Cele mai ridicate rate de obezitate au fost înregistrate în Malta, unde peste un sfert din populaţie era obeză (26,6%), urmată de Letonia (24,6%) şi Finlanda (23,2%).

Cele mai scăzute rate de obezitate au fost înregistrate în Italia (7%), Grecia (12,8%) şi România (12,9%).

În Spania, rata obezităţii s-a situat la 14,9%, iar cea a preobezităţii la 36,3%. Rata totală a supraponderalităţii a fost de 51,2%.

În funcţie de sex, rata obezităţii era de 17,4% în rândul bărbaţilor şi de 15,3% în rândul femeilor din UE.

În plus, 41,9% dintre bărbaţi se aflau în stare de preobezitate, comparativ cu 29,3% dintre femei.

În schimb, subponderalitatea era mai frecventă în rândul femeilor (2,9%) comparativ cu bărbaţii (1%).