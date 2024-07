Previziuni sumbre. În următorii zece ani, unul din doi copii români va fi obez. Specialiștii vin cu o soluție salvatoare

Cătălina Poiană, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, trage un mare semnal de alarmă: în doar 10 ani, 50% dintre copiii români riscă să devină obezi. Oficialul pledează pentru introducerea educației pentru sănătate în școli.

„Pentru populaţia românească, prevalenţa copiilor cu suprapondere şi cu obezitate către anul 2035 va fi aproape la 50% din populaţia infantilă, deci 1 din 2 copii va fi supraponderal sau obez”, a declarat Cătălina Poiană, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Aceasta a mai spus că „educația pentru sănătate trebuie să reprezinte o prioritate și pledăm pentru introducerea cât mai rapidă a acestor ore de educație pentru sănătate în școală”.

Obezitatea vine la pachet cu boli grave

„Dacă privim către copii, cifrele sunt şi mai îngrijorătoare. Pentru populaţia românească, prevalenţa copiilor cu suprapondere şi cu obezitate către anul 2035 va fi aproape la 50% din populaţia infantilă, deci 1 din 2 copii va fi supraponderal sau obez. Şi poate cel mai alarmant lucru este că, încă din copilărie, obezitatea începe să vină cu nişte complicaţii, respectiv cu modificări ale profilului lipidic de tip aterogen, cu modificări ale homeostatului glicemic şi cu valori crescute ale tensiunii arteriale care pot fi toate atribuibile unui indice de masă corporală crescut”, a precizat Cătălina Poiană.

Prorectorul UMF Carol Davila din București a precizat că importanța orelor de educație pentru sănătate în școli este crucială: „Educația pentru sănătate trebuie să reprezinte o prioritate și pledăm pentru introducerea cât mai rapidă a acestor ore de educație pentru sănătate în școală, pentru că ei, copiii, pot fi vectorii transmiterii chiar către familie, către părinți și mai ales către bunici. De cele mai multe ori, la problema obezității trebuie să ne luptăm nu doar cu părinții, ci și cu bunicii”, a completat dr. Cătălina Poiană.

De ce nu avem educație pentru sănătate în școli

Nu avem educație pentru sănătate în școli așa cum nu avem multe dintre materiile opționale. Acestea există doar pe hârtie. În realitate, ele nu au loc în orarul copiilor și așa încărcat cu materiile tradiționale. Prof. Dana Bobocea, directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil” din București ne-a oferit o explicație: „La clasele a IX-a și a X-a există o singură oră pe săptămână dedicată acestor opționale. Ce să alegi? Alegi în funcție de specializarea clasei. De exemplu, noi avem clase de științe sociale care sunt intensiv Limba engleză. S-a ales un opțional tot de Limbă engleză. La clasele a XI-a și a XII-a există patru ore pe săptămână și aici mai putem jongla. La noi în liceu, de exemplu, se predă Educație pentru sănătate, însă doar la aceste clase mari și care au specializare Științele naturii”, a precizat dascălul.

Pe de altă parte, spun experții în educație cu care am vorbit, elevii optează pentru materii care să-i ajute la examenele naționale. „Educația pentru sănătate, educația juridică, educația financiară contribuie la pregătirea elevului pentru viață, îl vor ajuta să se descurce mai bine, să înțeleagă anumite principii și concepte. Nicidecum să ia o notă mai mare la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Iar copiii, din acest punct de vedere, se orientează către note mari, rezultate bune, performanță”.

Un alt motiv este faptul că, în momentul de față, nu prea are cine să predea această materie la clasă. „Educația pentru sănătate se face sub aria curriculară de matematică și științe care include și biologia, fizica si chimia. Și există o situație: unele școli spun că nu are cine sa predea acest opțional. Iar acolo unde ar exista profesori abilitați, instruiți, nu vor părinții elevilor și, evident, nici elevii”, a explicat pentru „Adevărul” Adina Manea, directoarea organizației „Tineri pentru tineri”.

Obezitatea românilor, în cifre. Gras nu înseamnă frumos

Potrivit statisticilor din anul 2023, mai bine de jumătate din populația României este supraponderală. Cât despre sport, ne place doar să-l urmărim la televizor. Iată câteva cifre:

58% dintre români sunt supraponderali, iar 20% sunt obezi.

63% dintre români n-au practicat niciun sport.

51% dintre români ignoră total orice fel de activitate fizică.

Peste 25% dintre copii suferă de obezitate infantilă.

De ce avem copii obezi în România

Din lipsă crasă de educație. În primul rând. Acum, tot mai puțini copii fac mișcare, există tentația de a folosi device-uri, de a sta mai mult la birou sau chiar în pat. Iar toate acestea, în detrimentul mișcării pe care generațiile trecute o făceau vrând nevrând. Acum, copiii nu mai aleargă, nu mai bat mingea în curtea școlii sau în fața blocului. Iar părinții joacă aici un rol extrem de important. Însă, se pare, cei mai mulți dintre ei nu sunt conștienți de asta.

Vorbim, însă, și despre nepăsarea autorităților care nu mișcă un deget pentru a preveni această boală. România nu are un Plan Național de Combatere a Obezității, deși fenomenul este alarmant în țara noastră. În prezent, 1 din 4 copii sunt supraponderali sau suferă de obezitate.