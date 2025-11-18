search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

„O bombă cu ceas”. Cazurile de hipertensiune la copii s-au dublat în ultimii 20 de ani. Obezitatea și stilul de viață nesănătos, principalii factori

0
0
Publicat:

O analiză globală arată că peste 114 milioane de copii și adolescenți suferă de hipertensiune, aproape dublu față de acum 20 de ani, o creștere alarmantă atribuită obezității, dietelor nesănătoase și nivelului scăzut de activitate fizică. 

Mâncarea nesănătoasă, unul dintre factorii principali FOTO: Shuterstock
Mâncarea nesănătoasă, unul dintre factorii principali FOTO: Shuterstock

Experții au declarat că 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune chiar înainte de a ajunge la vârsta adultă se confruntă cu potențiale daune grave și pe viață, inclusiv boli cardiovasculare, boli renale și numeroase alte complicații medicale serioase.

Prevalența hipertensiunii la copiii și adolescenții sub 19 ani a crescut la 6,2%, de la 3,2% în doar 20 de ani. Constatările, bazate pe o meta-analiză a datelor din 96 de studii care au implicat peste 400.000 de copii din 21 de țări, au fost publicate în jurnalul The Lancet Child and Adolescent Health, scrie The Guardian.

Obezitatea, principalul motor al hipertensiunii la copii

Revizuirea sugerează că obezitatea a fost un „factor determinant substanțial” al creșterii accentuate a hipertensiunii în rândul copiilor, aproape 19% dintre cei cu obezitate fiind afectați de această afecțiune, comparativ cu mai puțin de 3% dintre copiii și adolescenții cu greutate normală.

„Creșterea aproape dublă a hipertensiunii la copii în 20 de ani ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru profesioniștii din sănătate și pentru îngrijitori”, a spus autorul studiului, prof. Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală de la Institutul Usher al Universității din Edinburgh.

Studiul sugerează, de asemenea, că încă 8,2% dintre copii și adolescenți au prehipertensiune, ceea ce înseamnă că nivelurile tensiunii arteriale sunt mai mari decât normal, dar nu ating încă pragul pentru hipertensiune.

Prehipertensiunea este deosebit de prevalentă în adolescență, cu rate de 11,8% în rândul adolescenților, comparativ cu aproximativ 7% în rândul copiilor mai mici.

Medicii au spus că tensiunea arterială crește accentuat în prima parte a adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, în special la băieți. Acest lucru subliniază importanța crucială a screeningului regulat în acești ani esențiali, au precizat ei.

Copiii și adolescenții cu prehipertensiune sunt mai predispuși să dezvolte hipertensiune completă.  „Această creștere accentuată a hipertensiunii la copii este profund îngrijorătoare și este determinată în mare măsură de creșterea obezității infantile — o afecțiune complet prevenibilă”, a spus prof. Steve Turner, președintele Colegiului Regal al Pediatrilor și Sănătății Copilului. 

Impactul pe termen lung: riscuri majore pentru inimă 

Potrivit acestuia, aceste constatări reflectă ceea ce văd pediatrii în prima linie. Copiii se prezintă nu doar cu hipertensiune, ci și cu alte afecțiuni grave legate de obezitate, cum ar fi diabetul de tip 2, astmul și problemele de sănătate mintală.

„Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru o moarte timpurie din cauza deteriorării sistemului cardiovascular și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, mă tem că fără acțiuni urgente ne îndreptăm spre o urgență de sănătate publică”, afirmă prof. Steve Turner. 

Rata copiilor și adolescenților care prezintă hipertensiune la nivel global aproape s-a dublat între 2000 și 2020, conform meta-analizei.

În anul 2000, aproximativ 3,2% dintre copii aveau hipertensiune, dar până în 2020, prevalența a crescut la peste 6,2% în rândul copiilor și adolescenților sub 19 ani, afectând 114 milioane de tineri din întreaga lume.

Autoarea studiului, dr. Peige Song, de la Facultatea de Medicină a Universității Zhejiang, a spus că creșterea cazurilor a fost „determinată în mare parte de factori de stil de viață precum dietele nesănătoase, scăderea activității fizice și creșterea prevalenței obezității infantile”.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă substanțială de sănătate publică”, a spus ea, adăugând că părinții au un rol esențial în prevenirea și gestionarea tensiunii arteriale crescute la copii.

„Promovarea obiceiurilor sănătoase, precum o dietă echilibrată bogată în fructe, legume și cereale integrale, în timp ce se minimizează aportul de sare și zahăr, poate reduce substanțial riscul de hipertensiune. Încurajarea activității fizice regulate și limitarea comportamentelor sedentare, cum ar fi timpul excesiv petrecut în fața ecranului, sunt la fel de cruciale”, a spus dr. Peige Song. 

Pentru familiile cu antecedente de hipertensiune, se recomandă cu tărie monitorizarea regulată a tensiunii arteriale la copii.

Prof. Bryan Williams, director științific și medical la British Heart Foundation, care nu a fost implicat în studiu, a spus că este foarte îngrijorat de această creștere.

„Tensiunea ridicată în copilărie persistă adesea până la maturitate, crescând riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral mai târziu în viață”, susține Williams.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
mediafax.ro
image
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
fanatik.ro
image
Scandal la SRTv: Cristinel Godinac e în incompatibilitate, Sorin Torică are o plângere penală pentru fals și uz de fals, spune sindicatul Radio România
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Regips sau rigips? Care este forma corectă, conform lingviştilor
playtech.ro
image
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție rară. Simona Halep a reacționat imediat
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, gest neașteptat, în genunchi, la un eveniment

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?