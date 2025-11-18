„O bombă cu ceas”. Cazurile de hipertensiune la copii s-au dublat în ultimii 20 de ani. Obezitatea și stilul de viață nesănătos, principalii factori

O analiză globală arată că peste 114 milioane de copii și adolescenți suferă de hipertensiune, aproape dublu față de acum 20 de ani, o creștere alarmantă atribuită obezității, dietelor nesănătoase și nivelului scăzut de activitate fizică.

Experții au declarat că 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune chiar înainte de a ajunge la vârsta adultă se confruntă cu potențiale daune grave și pe viață, inclusiv boli cardiovasculare, boli renale și numeroase alte complicații medicale serioase.

Prevalența hipertensiunii la copiii și adolescenții sub 19 ani a crescut la 6,2%, de la 3,2% în doar 20 de ani. Constatările, bazate pe o meta-analiză a datelor din 96 de studii care au implicat peste 400.000 de copii din 21 de țări, au fost publicate în jurnalul The Lancet Child and Adolescent Health, scrie The Guardian.

Obezitatea, principalul motor al hipertensiunii la copii

Revizuirea sugerează că obezitatea a fost un „factor determinant substanțial” al creșterii accentuate a hipertensiunii în rândul copiilor, aproape 19% dintre cei cu obezitate fiind afectați de această afecțiune, comparativ cu mai puțin de 3% dintre copiii și adolescenții cu greutate normală.

„Creșterea aproape dublă a hipertensiunii la copii în 20 de ani ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru profesioniștii din sănătate și pentru îngrijitori”, a spus autorul studiului, prof. Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală de la Institutul Usher al Universității din Edinburgh.

Studiul sugerează, de asemenea, că încă 8,2% dintre copii și adolescenți au prehipertensiune, ceea ce înseamnă că nivelurile tensiunii arteriale sunt mai mari decât normal, dar nu ating încă pragul pentru hipertensiune.

Prehipertensiunea este deosebit de prevalentă în adolescență, cu rate de 11,8% în rândul adolescenților, comparativ cu aproximativ 7% în rândul copiilor mai mici.

Medicii au spus că tensiunea arterială crește accentuat în prima parte a adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, în special la băieți. Acest lucru subliniază importanța crucială a screeningului regulat în acești ani esențiali, au precizat ei.

Copiii și adolescenții cu prehipertensiune sunt mai predispuși să dezvolte hipertensiune completă. „Această creștere accentuată a hipertensiunii la copii este profund îngrijorătoare și este determinată în mare măsură de creșterea obezității infantile — o afecțiune complet prevenibilă”, a spus prof. Steve Turner, președintele Colegiului Regal al Pediatrilor și Sănătății Copilului.

Impactul pe termen lung: riscuri majore pentru inimă

Potrivit acestuia, aceste constatări reflectă ceea ce văd pediatrii în prima linie. Copiii se prezintă nu doar cu hipertensiune, ci și cu alte afecțiuni grave legate de obezitate, cum ar fi diabetul de tip 2, astmul și problemele de sănătate mintală.

„Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru o moarte timpurie din cauza deteriorării sistemului cardiovascular și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, mă tem că fără acțiuni urgente ne îndreptăm spre o urgență de sănătate publică”, afirmă prof. Steve Turner.

Rata copiilor și adolescenților care prezintă hipertensiune la nivel global aproape s-a dublat între 2000 și 2020, conform meta-analizei.

În anul 2000, aproximativ 3,2% dintre copii aveau hipertensiune, dar până în 2020, prevalența a crescut la peste 6,2% în rândul copiilor și adolescenților sub 19 ani, afectând 114 milioane de tineri din întreaga lume.

Autoarea studiului, dr. Peige Song, de la Facultatea de Medicină a Universității Zhejiang, a spus că creșterea cazurilor a fost „determinată în mare parte de factori de stil de viață precum dietele nesănătoase, scăderea activității fizice și creșterea prevalenței obezității infantile”.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă substanțială de sănătate publică”, a spus ea, adăugând că părinții au un rol esențial în prevenirea și gestionarea tensiunii arteriale crescute la copii.

„Promovarea obiceiurilor sănătoase, precum o dietă echilibrată bogată în fructe, legume și cereale integrale, în timp ce se minimizează aportul de sare și zahăr, poate reduce substanțial riscul de hipertensiune. Încurajarea activității fizice regulate și limitarea comportamentelor sedentare, cum ar fi timpul excesiv petrecut în fața ecranului, sunt la fel de cruciale”, a spus dr. Peige Song.

Pentru familiile cu antecedente de hipertensiune, se recomandă cu tărie monitorizarea regulată a tensiunii arteriale la copii.

Prof. Bryan Williams, director științific și medical la British Heart Foundation, care nu a fost implicat în studiu, a spus că este foarte îngrijorat de această creștere.

„Tensiunea ridicată în copilărie persistă adesea până la maturitate, crescând riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral mai târziu în viață”, susține Williams.