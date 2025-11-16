search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Produsele „miracol” promovate pe TikTok, un real pericol. Avertismentul medicilor

0
0
Publicat:

Cremele-minune care promit să rezolve și șapte probleme ale tenului deodată pot fi cel puțin bani aruncați pe fereastră sau, în cazurile grave, pot aduce complicații grave celor care le folosesc. Un medic dermatolog atrage atenția la ce să fim atenți.

Uleiurile esențiale pot prezenta riscuri dacă sunt folosite direct pe piele FOTO: Pixabay
Uleiurile esențiale pot prezenta riscuri dacă sunt folosite direct pe piele FOTO: Pixabay

Moda suplimentelor de tot felul și a cremelor-minune disponibile până nu demult cu un simplu apel telefonic, iar astăzi la un click distanță, nu doar că nu a trecut, ci în fiecare zi se extinde masa celor care pot să cadă în plasa diverșilor escroci.

Medicul dermatolog Ana Goanță a atras atenția, într-o intervenție în direct la postul B1 TV, că specialiștii întâlnesc din ce în ce mai des în cabinete pacienți care prezintă complicații – arsuri, alergii, iritații - în urma folosirii diverselor creme achiziționate din surse nesigure.

Astfel de complicații își găsesc de obicei rezolvare, însă sunt și produse care afectează mult mai profund organismul, cum este cazul cremelor incriminate de o pacientă care a ajuns la spital cu alergii și o afectare hepatică gravă din cauza unei creme care conținea clorură de mercur amoniacală. 

Medicul Ana Goanță a precizat că „mercurul în microdoze poate fi folosit în industria pharma, dar acest lucru trebuie să fie indicat pe etichetă și trebuie să fie strict la indicația medicului utilizarea acestui produs”. „Ce ține de mercur, arsenic, uleiuri esențiale, acestea fac parte în primul rând din chimia industrială și mai puțin din industria produselor de îngrijire a tenului”, a arătat medicul. Prezența elementelor de acest tip în creme poate da efecte adverse nu doar sub formă de iritații și arsuri, care se tratează la dermatologie și teoretic nu lasă nicio urmă asupra sănătății, dar pot să apară și dereglări majore ale sistemului imunitar și endocrin, a atras atenția medicul.

Primul semnal de alarmă: efectul „wow” promis

Atunci când prin folosirea unui produs ți se promite un efect extraordinar prin acțiunea unei substanțe active ar trebui, de fapt, să ne întrebăm ce este în neregulă.

„De exemplu, reducerea petelor în decurs de 3 zile - acesta este primul semn de alarmă, sau reducerea acneei, sau acele creme-minune care sunt „7 efecte, o singură cremă”. În cel mai bun caz aceste produse nu vor face nimic. În cel mai rău caz, cum vedem și în cazul pacientei respective, se poate ajunge la urmări grave”, a arătat medicul.

Un alt lucru care ne-ar putea ajuta să facem alegerile corecte, atrage atenția medicul Ana Goanță, este să analizăm de unde vine mesajul.

Atenție mare la cine aduce acest mesaj. De obicei, profesioniștii din domeniu, (...) sau din domeniul farmacologiei, nu sunt foarte vehemenți și foarte puși pe a vinde ceva în online. De obicei asta fac persoanele care nu sunt nici autorizate și nici nu au cunoștințe în domeniu”, a mai precizat medicul.

Cum se testează produsele

Dacă am achiziționat o cremă și avem rezerve în ceea ce privește calitatea și siguranța acesteia, dar cu toate acestea dorim să o folosim, ce putem face este să o testăm pe o suprafață mică.

„Teoretic, nu ar trebui să cumpărăm acel produs. Dar să zicem că deja l-am achiziționat și eu vă spun cum recomandăm noi pacienților, în cazul produselor autorizate, cumpărate din farmacie, la recomandarea noastră. Atunci când există riscul unei hipersensibilități la un anumit produs, se testează pe antebraț, deci pe zona care nu este expusă la soare și este protejată, de obicei, de haine, mai ales în perioada rece anului. Și se testează pe porțiune de un centimetru”, a explicat medicul.

Pericolul uleiurilor esențiale

Un alt produs cu mare succes pe rețelele de socializare îl reprezintă uleiurile esențiale. Pe piele aceste uleiuri nu ar trebui folosite, atrage atenția medicul dermatolog. Cel mai mare pericol este legat, în cazul anumitor produse din această categorie, de lipsa informațiilor privind conținutul. „Pericolul uleiurilor esențiale este faptul că pe etichetă nu sunt enumerate toate produsele conținute în acel amestec și atunci, dacă persoana face o reacție alergică - că de obicei cu asta se vine, cu reacții alergice severe la uleiurile esențiale -, nu ne putem da seama la ce este alergică acea persoană astfel încât să îi putem administra un tratament corect”, a mai semnalat medicul.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e tragerea la sorți
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro gratis dacă depui dosarul! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor