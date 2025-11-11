Cine este afacerista din Bistrița care ar fi vândut ilegal creme cu mercur. O clientă a ajuns la spital

O femeie de 42 de ani din județul Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi vândut ilegal creme care conțineau o substanță toxică, clorură de mercur amoniacală. Una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital, cu semne de insuficiență hepatică, în urma intoxicației cu mercur, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Cazul a ieșit la iveală în luna octombrie, când Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa a anunțat Poliția că o femeie în vârstă de 40 de ani a fost internată cu alergii severe la nivelul feței și afectare hepatică.

„În acest caz s-a ridicat suspiciunea unei intoxicaţii cu mercur, care a fost confirmată în urma analizelor medicale. Pacienta a primit tratament şi îngrijiri de specialitate şi ulterior a fost transferată în stare ameliorată la Secţia de toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Camelia Strungari.

Pe 9 noiembrie, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au efectuat cinci percheziţii la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme implicate în caz.

„În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor recipiente cu o substanţă de culoare albă care ar avea în compoziţie clorură de mercur amoniacală (substanţă toxică), recipienţi cu diferite uleiuri, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probatorie şi telefoane mobile”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2024, femeia ar fi cumpărat creme din farmacii care conțineau această substanță toxică, le-ar fi reambalat și comercializat sub propria marcă, fără a deține autorizațiile necesare.

În urma audierilor, procurorii au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile, iar cercetările continuă pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de produse, trafic de substanţe toxice și vătămare corporală.

Cine este Ancuța Cârcu

Potrivit surselor Antena 3 CNN, femeia vizată este Ancuța Cârcu, o afaceristă din Bistrița devenită cunoscută pe internet prin videoclipurile virale „Doamna mea, Domnul meu”, în care promova diverse produse și servicii într-un mod amuzant.

Ancuța Cârcu, proprietara firmei By Toni-C Richardson SRL, a fost premiată anul trecut la Topul Firmelor din Bistrița-Năsăud, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie, unde compania sa a fost distinsă cu locul II pentru performanțele comerciale, potrivit publicației locale Bistrițeanul.ro.