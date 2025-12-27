Președintele Iranului acuză SUA, Israelul şi Europa că desfăşoară un război total contra țării sale

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat, într-un interviu publicat sâmbătă, că SUA, Israelul şi europenii desfăşoară un „război total”contra Iranului, transmite AFP. Acuzațiile vin la peste şase luni după loviturile israeliano-americane contra teritoriului iranian.

„În opinia mea, suntem în război total contra Statelor Unite, Israelului şi Europei, ele vor să ne pună ţara la pământ”, a declarat el Pezeshkian pentru website-ul oficial al ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Țări inamice declarate, Iranul şi Israelul au fost implicate într-un conflict militar de 12 zile în luna iunie, declanşat de un atac israelian de o amploare inedită contra unor obiective militare, nucleare şi zone rezidenţiale iraniene.

Loviturile israeliene, cărora SUA s-au alăturat ulterior, s-au soldat cu peste 1.000 de victime de partea iraniană, potrivit autorităţilor de la Teheran.

Bombardamentele au pus capăt negocierilor începute în aprilie între Washington şi Teheran şi consacrate programului nuclear iranian.

Odată cu revenirea sa în ianuarie la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump şi-a relansat politica de „presiune maximală” faţă de Iran iniţiată în timpul primului său mandat.