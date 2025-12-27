Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a anunțat că este însărcinată și i-a transmis mulțumiri lui Donald Trump

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a făcut public faptul că ea și soțul ei așteaptă cel de‑al doilea copil: o fetiță, care urmează să se nască în luna mai a anului viitor, potrivit CNN.

Anunțul, făcut vineri, 26 decembrie, pe Instagram, a fost însoțit de o fotografie în care Leavitt apare lângă un brad de Crăciun, afișându‑și burtica de gravidă. Ea a transmis că ea și soțul său sunt încântați și că abia așteaptă ca fiul pe care îl au să devină frate mai mare, exprimându‑și totodată recunoștința pentru experiența maternității, pe care o consideră „o binecuvântare”.

Leavitt i-a mulțumit și președintelui Donald Trump, precum și șefei de cabinet Susie Wiles, pentru sprijinul acordat și pentru climatul „pro‑familie” pe care spune că îl regăsește în cadrul administrației.

Karoline Leavitt și soțul ei, Nicholas Riccio, au devenit părinți pentru prima dată în iulie 2024, când s‑a născut fiul lor, Nicholas. De atunci, purtătoarea de cuvânt a vorbit frecvent despre provocările de a îmbina viața de familie cu ritmul intens al activității politice.

Într‑un interviu acordat în 2024 publicației The Conservateur, Leavitt a povestit că s‑a întors la muncă la doar patru zile după naștere, în contextul atentatului din Butler, Pennsylvania. Ea a explicat că a simțit nevoia să fie prezentă într‑un moment pe care îl considera istoric, subliniind devotamentul președintelui în campania electorală.