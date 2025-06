Te trezești dimineața cu ochii umflați, chiar dacă ai dormit bine? Nu ești singurul. Umflarea ochilor la trezire este una dintre cele mai frecvente probleme de ordin estetic și de confort, cu care se confruntă mulți dintre noi – indiferent de vârstă sau stil de viață. Deși pare un detaliu minor, acest fenomen poate influența felul în care ne simțim și ne prezentăm în primele ore ale zilei.

Despre cauzele reale ale acestui disconfort – și despre ce putem face pentru a-l preveni sau ameliora – vorbește și dermatologul Ana Molina în podcastul El Secreto de la Vida, realizat de Endor Technologies (VEZI VIDEO). În cadrul episodului, specialista demontează o serie de mituri și explică de ce ochii se umflă, cu adevărat, peste noapte.

Aceasta subliniază că este un subiect important, mai ales pentru că există o idee greșită destul de răspândită: mulți cred că umflarea ochilor este cauzată de poziția culcată din timpul somnului. În realitate, principalul motiv este lipsa clipitului în timpul somnului.

Mușchiul orbicular, care înconjoară ochiul – un mușchi cu funcție asemănătoare unui sfincter – acționează ca o veritabilă „pompă de drenaj” pentru lichidul care se acumulează în jurul ochilor. Atunci când dormim profund, acest mușchi devine complet inactiv, iar lipsa mișcării duce la stagnarea lichidului în zona peri-oculară. Din acest motiv, este perfect normal să ne trezim dimineața cu ochii ușor umflați.

Ce favorizează umflarea ochilor dimineața și cum putem reduce acest efect

Pentru a combate acest fenomen, este important să începem dimineața prin a mișca mușchii feței – clipitul, expresiile faciale și chiar spălatul pe față contribuie la activarea mușchiului orbicular, care începe să se contracte și să dreneze treptat lichidul acumulat peste noapte.

În plus, dermatologa subliniază că, dacă în seara precedentă am avut o cină copioasă, bogată în sare, sau dacă am plâns, este foarte probabil să ne trezim cu ochii mai umflați. Același efect se observă și în cazul persoanelor care aleg să își administreze cantități mari de toxină botulinică (botox), care paralizează mușchiul responsabil de drenajul lichidelor din zona oculară, favorizând astfel acumularea acestora.

De ce ne trezim cu un aspect obosit: calitatea somnului contează mai mult decât durata

De asemenea, adesea, ne trezim cu un aspect obosit, iar principala cauză este lipsa odihnei corespunzătoare și/sau calitatea slabă a somnului. Chiar dacă, în unele nopți, dormim un număr suficient de ore, nu este neobișnuit să ne trezim cu fața „trasă” sau lipsită de prospețime.

Așadar, durata somnului nu este întotdeauna un indicator fidel al calității odihnei. La trezire, pot apărea diverse semne care indică faptul că organismul nu s-a refăcut suficient – de la ochi umflați sau cearcăne, până la paloare sau un ten tern. În funcție de fiecare situație, este important să luăm măsuri adaptate pentru a corecta sau ameliora aceste manifestări ale oboselii.

Pungi sub ochi: cauze și soluții simple

Zona din jurul ochilor are un sistem limitat de drenaj, singura cale de eliminare a lichidului fiind prin canalul lacrimal. Din acest motiv, limfa se poate acumula în pleoapa inferioară, ceea ce duce la apariția binecunoscutelor „pungi sub ochi”. Acestea devin, de obicei, mai vizibile atunci când nu ne odihnim suficient sau când avem o alimentație bogată în sare, care favorizează retenția de apă.

Pentru a preveni apariția pungilor, este recomandat să evităm cinele grele, să așteptăm cel puțin două ore înainte de culcare, să adoptăm o poziție confortabilă de somn și să ne asigurăm un somn odihnitor. Pe lângă utilizarea produselor cosmetice dedicate, specialiștii recomandă spălarea zonei cu apă foarte rece și efectuarea unui masaj delicat, cu mișcări circulare ușoare în jurul ochilor. Aceste gesturi simple pot stimula drenajul limfatic și pot reduce umflăturile vizibile dimineața.

Cearcănele: de ce apar și ce putem face pentru a le estompa

Un alt semn frecvent care ne trădează diminețile grele este apariția cearcănelor — vizibile chiar și după o noapte aparent odihnitoare. De ce se întâmplă asta? Pentru că, deși lipsa somnului este un factor important, cearcănele pot avea și o componentă genetică, ceea ce înseamnă că uneori apar indiferent de cât de bine ne odihnim.

Specialiștii identifică două tipuri principale de cearcăne:

Cearcăne pigmentare (melanice) – apar din cauza unei producții excesive de melanină, stimulată de expunerea la soare, modificările hormonale sau pur și simplu de moștenirea genetică.

Cearcăne vasculare – cauzate de congestia, dilatarea sau fragilitatea vaselor de sânge din zona ochilor. Factori precum oboseala, stresul, fumatul, consumul de alcool sau predispoziția genetică pot agrava această situație.

Soluția? Alegerea unui contur de ochi care conține pigmenți interferențiali (care reflectă lumina și camuflează optic zona închisă la culoare) și antioxidanți activi. Pe piață există numeroase formule adaptate ambelor tipuri de cearcăne.

Totuși, chiar și folosind produse eficiente, lipsa odihnei rămâne unul dintre cei mai importanți factori care accentuează cearcănele. De aceea, îngrijirea zonei ochilor trebuie completată de un somn de calitate, evitarea exceselor și o rutină zilnică, care să includă hidratare și protecție solară.

Trucuri simple pentru un ten odihnit dimineața

Dincolo de produsele pentru cearcăne și pungi de sub ochi, există o serie de gesturi esențiale care pot face diferența între o față obosită și una luminoasă, chiar de la prima oră. Iată ce recomandă specialiștii pentru un chip proaspăt dimineața:

Spală-te pe față cu apă rece

Este un stimulent natural al circulației, contribuie la eliminarea toxinelor și revigorează instant pielea. Apa rece tonifică, reduce inflamația și redă fermitatea pielii.

Dormitul cu capul ridicat

Folosește o pernă mai înaltă sau adoptă o poziție ușor înclinată a capului pentru a preveni acumularea lichidelor în zona feței, reducând astfel umflăturile și pungile de sub ochi.

Auto-masaj facial de seară

Doar 5 minute de masaj delicat, cu vârful degetelor și în mișcări ascendente, stimulează drenajul limfatic și îmbunătățește oxigenarea pielii. Mișcările ușoare de tapotare sau netezire ajută tenul să se refacă peste noapte.

Rutina de îngrijire nocturnă

Nu te culca fără să-ți cureți temeinic fața. Aplică un ser hidratant sau un concentrat activ, urmat de o cremă potrivită tipului tău de ten. Curățarea și hidratarea corectă permit pielii să respire și să se regenereze în timpul somnului.

Somn suficient și de calitate

Nicio cremă nu poate înlocui cele 7-8 ore de somn profund. Un ciclu complet de odihnă reduce inflamațiile, regenerează pielea și redă acel aspect odihnit și sănătos.

Cină ușoară și sănătoasă

Evită mesele grele sau bogate în sare seara. O cină echilibrată susține digestia, previne balonarea și favorizează un somn liniștit – ingredient-cheie pentru un ten luminos dimineața.

Cu aceste trucuri simple, integrate în rutina ta zilnică, vei observa rapid o îmbunătățire vizibilă în aspectul pielii, chiar și în diminețile cele mai aglomerate.