Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Ministerul Sănătății a activat celula de urgență. Cinci spitale din Prahova au sistat internările din cauza crizei apei. Bucureștiul se pregătește să preia urgenţele

Publicat:

Cinci spitale din Prahova au sistat internările din cauza crizei apei potabile, iar Ministerul Sănătății a activat o celulă de urgență, solicitând spitalelor din București să rezerve paturi pentru eventuale transferuri.

Oamenii stau la coadă pentru apă în prahova şi Argeş. FOTO: Facebook Irina Mihaela Nistor
Oamenii stau la coadă pentru apă în prahova şi Argeş. FOTO: Facebook Irina Mihaela Nistor

Cinci spitale din județul Prahova au sistat internările, după ce criza apei potabile a afectat grav activitatea unităților sanitare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 2 decembrie, că situația este „una de alertă”, întrucât lipsa apei face imposibilă funcționarea normală a spitalelor.

Instituțiile afectate sunt Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza.

„Un spital care nu beneficiază de apă este un spital nefuncțional”, a explicat ministrul, adăugând că momentan nu se pune problema închiderii acestora, însă oprirea internărilor este obligatorie pentru siguranța pacienților.

În cele cinci unități sunt internați în prezent 378 de pacienți, iar personalul medical numără 1.260 de angajați.

Pentru a preveni o criză medicală, Ministerul Sănătății a activat o celulă de urgență și a solicitat spitalelor de urgență din București - Spitalul Universitar, Bagdasar-Arseni, Floreasca, Elias și Spitalul de Urgență pentru Copii - să rezerve până luni câte cinci paturi în secțiile chirurgicale și cinci paturi nechirurgicale pentru eventuale transferuri sau urgențe majore.

Spitalele din Bucureşti, pregătite să preia pacienţi

„În momentul de faţă, în aceste cinci unităţi sanitare sunt internaţi 378 de pacienţi, iar personalul care deserveşte unităţile sanitare este în număr de 1.260. La Ministerul Sănătăţii am convocat şi dispus în această seară o celulă de urgenţă în care am inclus spitalele de urgenţă din Bucureşti şi aici vorbesc de Spitalul Universitar, Spitalul Bagdasar Arseni, Spitalul Floreasca, Spitalul Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii, în cazul în care va fi necesar transferul pacienţilor internaţi deja sau în cazul în care vom avea o situaţie de urgenţă la nivelul judeţului, o situaţie în care avem victime multiple, toate aceste unităţi sanitare vor avea, până luni, un număr de cinci paturi din zona chirurgicală şi cinci paturi din zona nechirurgicală blocate pentru judeţul Prahova pentru a putea răspunde necesităţii de transfer sau în cazul în care apar anumite urgenţe”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete, de la Poieşti, unde a discutat cu managerii spitalelor afectate.

Până la reluarea furnizării apei, estimată pentru începutul săptămânii viitoare, spitalele afectate vor primi zilnic apă îmbuteliată.

Inspecția Sanitară de Stat a impus, de asemenea, măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale: dezinfecție intensificată și testarea frecventă a apei și a suprafețelor din spitale.

„Sigur că Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii a lăsat şi recomandările necesare pentru monitorizarea şi controlul infecţiilor asociate a activităţii medicale în unităţile sanitare care nu dispun de apă potabilă sau menajeră în acest moment, iar în discuţia avută cu domnul prim-ministru vom suplimenta cu 1.640 de peturi la 2 litri pe zi, până luni inclusiv, zilnic 1.640, pentru alimentarea celor 5 spitale cu apă potabilă, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical încadrat acolo”, a spus ministrul Sănătăţii.

„Din punctul de vedere al sănătății publice suntem în alertă, dar situația nu reprezintă o urgență medicală în acest moment”, a completat Alexandru Rogobete, care a făcut un apel la calm și a recomandat populației consumul exclusiv de apă îmbuteliată.

Criza apei din Prahova are însă efecte mult dincolo de sistemul sanitar. Marți, 2 decembrie, centrala electrică de la Brazi,una dintre cele mai importante capacități de producție cu emisii reduse de CO₂, a fost oprită din cauza lipsei apei industriale, în urma golirii lacului de acumulare Paltinu, care a lăsat deja fără apă potabilă aproximativ 100.000 de oameni din două județe.

