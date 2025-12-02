Ministrul Sănătăţii, vizită de urgenţă în Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează marţi, 2 decembrie, în judeţul Prahova pentru a evalua situaţia critică generată de lipsa apei. Oficialul va avea o întâlnire cu managerii spitalelor, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova și reprezentanţii Inspecţiei Sanitare de Stat, pentru a stabili măsurile necesare asigurării continuităţii serviciilor medicale.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că „Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se va deplasa astăzi la Consiliul Judeţean Prahova, unde a convocat de urgenţă directorul Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, reprezentanţii Inspecţiei Sanitare de Stat şi managerii spitalelor din judeţ afectate de lipsa apei potabile”.

Reprezentanţii ministerului precizează că „întâlnirea are ca obiectiv evaluarea rapidă a situaţiei din sistemul de sănătate din judeţ şi stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea pacienţilor şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale”.

Între timp, ISU Prahova continuă distribuirea apei menajere către unităţile medicale și populația afectată de întreruperea furnizării apei. Până marţi la prânz, pompierii au livrat 49.500 de litri de apă menajeră în diverse localităţi, inclusiv la spitale, centre de bătrâni, centre de autism, primării și cămine culturale. ISU Prahova a menţionat că „transporturile de apă menajeră în locaţiile amintite se desfăşoară continuu, apa fiind suplimentată constant în funcţie de necesităţi”.

De asemenea, pompierii din cadrul Detaşamentului Câmpina au oferit sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populaţie la Biserica Sf. Parascheva din municipiul Câmpina.

Reluarea alimentării cu apă, abia săptămâna viitoare

Problemele de alimentare cu apă afectează peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, după ce, vineri seară, furnizarea a fost sistată din cauza unor probleme la barajul Paltinu. Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a anunţat că, deşi de marţi se va relua furnizarea apei din lacul de acumulare, aceasta nu va ajunge la consumatorul final „mai devreme de luni”, pentru că staţiile de tratare trebuie amorsate, iar instalaţiile trebuie umplute cu apă.