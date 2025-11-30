search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
Situație dificilă în Prahova. Tot mai multe localități rămân fără apă potabilă. Cozi imense, școli închise, spitalele au suspendat internările

0
0
Publicat:

12 comune și orașe au rămas fără apă potabilă în județul Prahova, ca urmare a crizei de la barajul Paltinu.

Oamenii stau la coadă la apă în Câmpina FOTO: Facebook Irina Mihaela Nistor
Oamenii stau la coadă la apă în Câmpina FOTO: Facebook Irina Mihaela Nistor

Furnizarea apei potabile este total oprită în localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

La Câmpina, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a propus închiderea tuturor unităților de învățământ din municipiu marți, 2 decembrie. Măsura vine după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră, propunerea fiind trimisă spre aprobare la nivel județean.

Pe lângă suspendarea cursurilor, Primăria Câmpina a luat o serie de măsuri imediate pentru gestionarea crizei, inclusiv suplimentarea containerelor cu apă potabilă și distribuirea apei menajere către spitale, centre rezidențiale și instituții sociale. Spitalul Municipal și centrele pentru persoane cu dizabilități și sindrom Down sunt asigurate cu apă prin cisternele Primăriei.

Criza apei potabile din Câmpina afectează și serviciile medicale. Spitalul Municipal a fost forțat să suspende internările, primind la ora actuală doar urgențele majore.

Coadă la apă la Câmpina

La Câmpina, oamenii stau la coadă pentru apă.

„În cartierul Turnătorie este deja o cisternă cu apă . La poarta principală.Urmează încă o cisternă în parcarea de la Casa Tineretului.Spitalul este alimentat cu cisterna de la Seră.Am solicitat principalelor magazine să mențină aprovizionarea cu apă îmbuteliată.Important: fierbeți apa pentru băut timp de 10 minute”, a scris Irina Mihaela Nistor, primarul din Câmpina, pe pagina de Facebook.

„Ieri seară singura soluție la care au ajuns specialiștii, soluție care nu mă mulțumește deloc, este aceea că vor putea relua furnizarea apei la 72 de ore după această ploaie. Codul portocaliu ar trebui să se oprească astăzi la prânz, dar nu mă mulțumește pentru că e perioadă prea mare de timp. Am solicitat să se găsească și alte soluții”, a susținut prefectul Daniel Nicodim.

Practic,  zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei zile, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.

Apele Române estimează că alimentarea nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore de la încetarea precipitațiilor.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a confirmat că problema este cauzată de turbiditatea „extrem de ridicată” a apei brute provenite din Barajul Paltinu. Fenomenul, generat de precipitațiile puternice și de afluxul de aluviuni, este agravat de faptul că nivelul lacului este menținut scăzut din cauza lucrărilor la golirea de fund. Această combinație face ca apa să depășească limitele de siguranță și să nu poată fi tratată în Stația Voila.

Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
