Prima zi de Crăciun aduce zăpadă și viscol în România. Cod galben de ninsori, vânt și polei în mai multe regiuni

Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol.

La nivel național, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a convocat o ședință cu prefecții, în contextul avertizărilor meteorologice aflate în vigoare.

În prezent, mai multe regiuni din țară se află sub cod galben de ninsori, vânt și polei, iar județul Caraș-Severin este vizat de un cod portocaliu de vânt puternic.

Strat de zăpadă, înregistrat la ora 8:00, potrivit Antena 3 CNN:

Calafat – 9 cm

Turnu Măgurele – 7 cm

Craiova – 6 cm

București – 3 cm

Vf. Omu – 130 cm

Bâlea Lac – 34 cm

Munții Călimani – 26 cm

Munții Țarcu – 15 cm

Până joi seară la ora 20.00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei pentru Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului.

„Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50...70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm.

Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș”, potrivit ANM.

Ninge viscolit

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat joi dimineață că, în zonele montane, ninge viscolit, iar condițiile meteo îngreunează acțiunile de deszăpezire. „Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, au transmis reprezentanții instituției.

Drumarii reamintesc că întreaga regiune a Olteniei se află sub incidența unui cod galben de ninsori și vânt puternic și le recomandă șoferilor să nu circule cu autovehicule neechipate corespunzător. De asemenea, din cauza zăpezii și a viscolului, a fost instituit filtru rutier pe DN 67C, la ieșirea din Novaci spre stațiunea Rânca. Accesul este permis doar autovehiculelor cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante.

Intervenții și pe aeroporturi

Echipele de intervenție au acționat și pe aeroporturile din țară pentru curățarea pistelor. La Aeroportul Internațional Henri Coandă, ninsorile din cursul dimineții nu au afectat decolările și aterizările, iar până la această oră nu au fost înregistrate curse întârziate sau anulate.

Prognoza meteo pentru zilele următoare

Meteorologii anunță că, până vineri dimineață, vor fi precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării, iar vântul va avea intensificări de până la 45–55 km/h.

Joi, vremea se răcește semnificativ, cu temperaturi maxime cuprinse între -5 și 2 grade Celsius în sudul și estul țării. Noaptea, în Moldova și estul Transilvaniei, se va instala gerul.

Ninsorile vor continua și în perioada următoare, însă se vor restrânge ca arie, mai ales spre sud-vestul țării, în special în Oltenia, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge local la 20–25 de centimetri. Intensificările vântului vor mai fi prezente pe parcursul zilei de joi, urmând să slăbească treptat în cursul serii și al nopții.

În zilele următoare, ninsorile vor fi mai frecvente în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, iar spre finalul anului și în noaptea de Revelion sunt așteptate temperaturi negative în toată țara. În zonele depresionare și în nordul Moldovei, valorile termice nocturne ar putea coborî sub -10, chiar -12 grade Celsius.

Situația din Capitală

În București, a nins pe parcursul nopții, însă pe majoritatea străzilor carosabilul este curat, după intervenția a aproximativ 500 de utilaje în toate cele șase sectoare. Circa 2.500 de angajați ai primăriilor sunt pregătiți să intervină dacă stratul de zăpadă va deveni mai consistent. Totuși, temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului.