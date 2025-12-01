search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

ISU distribuie apă menajeră la primării, spitale, licee, centre pentru copii și instituții publice din județul Prahova

0
0
Publicat:

Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă, cu implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a informat luni ISU Prahova.

FOTO ISU Prahova
FOTO ISU Prahova

Până în acest moment, pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră în mai multe localități: la Breaza, în incinta primăriei; la Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele amplasate de autorități în diferite zone ale orașului; iar la Câmpina, la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație, a mai informat ISU Prahova printr-un comunicat.

În județul Dâmbovița, pompierii militari au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populația municipiului Moreni. De asemenea, aceștia au asigurat și continuă să sprijine alimentarea cu apă a unităților sanitare din același municipiu. Evoluția este permanent monitorizată pentru acoperirea nevoilor comunității și asigurarea transporturilor apei potabile si menajere, inclusiv cu ajutorul autospecialelor de mare capacitate dislocate de IGSU, în sprijin, din alte județe.

"Aceste acțiuni de sprijin sunt operaționalizate ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă precum și a deciziilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență", se mai arată în comunicat.

Măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local, spun autoritățile

Potrivit sursei citate, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) rămân în continuare mobilizate și pregătite să acționeze prompt pentru sprijinirea neîntreruptă a comunităților afectate și pentru monitorizarea atentă a evoluției situației, asigurând un răspuns eficient, coordonat și adaptat nevoilor reale ale populației.

Ploieşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Incident când a ajuns Călin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat „marș la Moscova”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo își "păcălește creierul" la fiecare meci! De ce nu înghite niciodată apa
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Mesajul dictatorului Lukașenko de Ziua Națională a României: „Muncă rodnică, respect reciproc, pace durabilă și un viitor fericit”
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Lista completă a meseriilor care intră în grupa II de muncă în 2025. Ce profesii au fost adăugate și ce profesii au dispărut
playtech.ro
image
Cele mai categorice victorii din istoria derby-urilor Dinamo – Steaua: „Au câștigat campionatul la un singur gol, deși au mâncat bătaie!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A recunoscut chiar înaintea meciului de la Mondial: Danemarca nici nu se compară cu România!
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Moment emoționant de Ziua Națională, într-un avion! Un jandarm român a cântat la vioară imnul României, la peste 10.000 de metri altitudine
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Trump, transmite un mesaj de Ziua Națională. Liderul american laudă România
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Test de cunoștințe generale de 1 Decembrie: Cât de bine îți cunoști țara? 🇷🇴
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!