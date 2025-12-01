ISU distribuie apă menajeră la primării, spitale, licee, centre pentru copii și instituții publice din județul Prahova

Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă, cu implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a informat luni ISU Prahova.

Până în acest moment, pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră în mai multe localități: la Breaza, în incinta primăriei; la Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele amplasate de autorități în diferite zone ale orașului; iar la Câmpina, la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Casa Tineretului, Direcția Economică și Liceul de Electromecanică.

De asemenea, pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație, a mai informat ISU Prahova printr-un comunicat.

În județul Dâmbovița, pompierii militari au sprijinit autoritățile locale în manipularea și distribuția apei potabile îmbuteliate către populația municipiului Moreni. De asemenea, aceștia au asigurat și continuă să sprijine alimentarea cu apă a unităților sanitare din același municipiu. Evoluția este permanent monitorizată pentru acoperirea nevoilor comunității și asigurarea transporturilor apei potabile si menajere, inclusiv cu ajutorul autospecialelor de mare capacitate dislocate de IGSU, în sprijin, din alte județe.

"Aceste acțiuni de sprijin sunt operaționalizate ca urmare a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 30 noiembrie 2025, prin care au fost aprobate măsuri urgente destinate comunităților afectate de sistarea alimentării cu apă precum și a deciziilor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență", se mai arată în comunicat.

Măsurile rămân în dinamică, iar distribuirea apei continuă în funcție de nevoile identificate la nivel local, spun autoritățile

Potrivit sursei citate, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) rămân în continuare mobilizate și pregătite să acționeze prompt pentru sprijinirea neîntreruptă a comunităților afectate și pentru monitorizarea atentă a evoluției situației, asigurând un răspuns eficient, coordonat și adaptat nevoilor reale ale populației.