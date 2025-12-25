Forțele ruse continuă să lanseze atacuri susținute asupra orașului Guliaipole și a localităților din jur, în regiunea Zaporojie, folosind lovituri aeriene cu bombe ghidate și acțiuni de asalt la sol.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sudul Ucrainei, Vladislav Voloșin, situația rămâne extrem de tensionată pe direcția Guliaipole, unde sunt înregistrate zilnic zeci de confruntări armate, majoritatea în perimetrul orașului.

El a declarat pentru postul public „Suspilne Novîni” că lupte intense se desfășoară și în apropierea localităților Malînivka, Uspenivka și Marfopil. Conform acestuia, forțele ruse încearcă să avanseze cât mai adânc, inclusiv în interiorul orașului, utilizând atât grupuri de asalt, cât și acțiuni de infiltrare, în paralel cu bombardamente aeriene de mare intensitate.

„Zeci și chiar sute de grupuri de asalt atacă neîntrerupt Guliaipole, zi și noapte. Doar asupra acestui oraș sunt lansate zilnic între 20 și 25 de bombe aeriene ghidate. Scopul este distrugerea completă a localității, la fel ca și în cazul satelor din jur, inclusiv Varvarivka și Zaliznicine”, a precizat Voloșin.

Importanța strategică a Guliaipole

Expertul militar ucrainean Ivan Tîmoșko a declarat anterior că forțele ruse încearcă să intre în oraș din flancuri, iar luptele sunt deosebit de intense. El a subliniat că Moscova consideră Guliaipole un nod logistic important, la fel ca localitatea vecină Zaliznicine.

Potrivit acestuia, capturarea orașului ar permite Rusiei fie să creeze un cap de pod pentru un avans mai profund în regiunea Zaporijjea, fie să îmbunătățească sprijinul logistic al trupelor ruse implicate pe direcția Pokrovsk.

Pierderea controlului asupra Vovceanskului, potrivit surselor militare ucrainene

Un militar ucrainean cunoscut sub indicativul „Alex” afirmă că forțele ucrainene au pierdut controlul asupra orașului Vovceansk, din nordul regiunii Harkiv, după ce trupele ruse au intrat în localitatea Vilcea, situată la sud de oraș.

Autorul canalului Telegram „Ofițer” susține că forțele ucrainene încearcă să încetinească înaintarea adversarului în principal prin utilizarea dronelor.

Platforma analitică ucraineană DeepState a raportat, în actualizarea sa din 24 decembrie, înaintări rusești în Vovceansk, indicând sudul orașului și localitatea Vilcea ca zone gri pe hărțile sale interactive.

Statul Major General al Ucrainei nu a menționat explicit Vovceansk sau Vilcea în raportul său de seară, dar a confirmat lupte intense pe direcția sud-slobojană, unde trupele ruse au lansat zece atacuri asupra pozițiilor ucrainene din mai multe localități din zonă.

Concentrare de trupe rusești în zona Mirnograd

Armata rusă a concentrat aproximativ zece unități militare în zona orașului Mirnograd, din regiunea Donețk, potrivit unui comunicat al Corpului 7 de Asalt Aerian al Ucrainei, publicat pe 24 decembrie.

Comandamentul ucrainean afirmă că presiunea asupra orașului a crescut pe fondul eșecului Rusiei de a prelua controlul asupra Pokrovskului. Pentru a contracara ofensiva, apărarea Mirnohradului a fost întărită cu trupe și mijloace suplimentare, iar rutele logistice către partea de vest a orașului au fost consolidate.

De la începutul lunii decembrie, unități ale Brigăzii 38 Infanterie Marină și Brigăzii 79 Asalt Aerian au eliminat sau rănit 207 militari ruși și au distrus mai multe echipamente militare, inclusiv un tanc, vehicule blindate, sisteme de artilerie, un lansator Grad, vehicule logistice și drone.

Oficiali ucraineni au recunoscut dificultăți operaționale în zonă, însă au respins ideea unei încercuiri complete a orașului.

Avansuri rusești raportate în mai multe regiuni

Analiști militari ucraineni și internaționali raportează înaintări rusești în trei orașe din regiuni diferite ale Ucrainei.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, a declarat că imagini geolocalizate publicate pe 24 decembrie indică progrese rusești în sudul și nord-estul Guliaipole, precum și în apropierea drumului Pokrovske–Guliaipole.

DeepState a raportat, de asemenea, înaintări rusești în Mirnohrad, în regiunea Donețk, și în Vovceansk, în regiunea Harkiv.

Situația de la Kupiansk: contraofensivă ucraineană

Potrivit militarului ucrainean „Alex”, forțele ucrainene au reușit să elimine un salient rusesc la nord de Kupiansk, blocând rutele de aprovizionare ale trupelor ruse aflate în oraș.

Acesta afirmă că în prezent are loc o operațiune de curățare a zonei, iar controlul rusesc asupra Kupianskului nu mai este posibil, existând doar grupuri izolate de militari ruși.

Un alt militar ucrainean, Stanislav Buniatov, a descris succesul de pe direcția Kupiansk drept „o gură de aer” într-un context de presiune morală ridicată în societatea ucraineană.

Operațiune de dezinformare pe frontul din regiunea Harkiv

Comandantul Corpului 3 Armată, Andrii Bilețki, a declarat într-un interviu că forțele sale au reușit să străpungă apărarea rusă pe o adâncime de aproape doi kilometri în cadrul unei operațiuni denumite „Delfin”.

El a explicat că operațiunea s-a bazat pe inducerea în eroare a adversarului prin transmiterea de informații false și simularea unor planuri de atac, cu scopul de a prelua inițiativa pe câmpul de luptă.

Bilețki a reiterat, într-o analiză publicată anterior, necesitatea unor reforme urgente în armată, indiferent de evoluția viitoare a conflictului.