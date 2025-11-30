search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Autoritățile din Dâmboviţa și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată. „Pentru moment, nu ne interesează vinovații"

Publicat:

Prefecții din Dâmbovița și Prahova au solicitat Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinu.

La Câmpina oamenii stau la coadă pentru apă FOTO: Facebook/Irina Mihaela Nistor
La Câmpina oamenii stau la coadă pentru apă FOTO: Facebook/Irina Mihaela Nistor

Solicitarea vine după ce orașul Moreni din Dâmboviţa și orașele Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei din Prahova au rămas fără apă, din cauza turbidităţii ridicate a apei din lacul Paltinu, scrie Agerpres.

„În această criză a apei s-a alăturat şi oraşul Moreni din Dâmboviţa. Suntem aici pentru a găsi soluţii ca alimentarea cu apă să fie reluată cât mai rapid. Pentru moment, nu ne interesează vinovaţii, ne interesează ca populaţia să fie alimentată cu apă, atât în Moreni, cât şi în celelalte localităţi, Câmpina, Breaza, Băicoi din judeţul Prahova", a afirmat prefectul din Dâmboviţa, care spune că prioritatea este de a alimenta populaţia, dar şi spitalele, internatele, azilele şi orfelinatele din cele două judeţe.

"Suntem aici pentru a rezolva o problemă pe care nu am generat-o noi. Este o problemă generată de Ministerul Mediului, prin Apele Române", a afirmat la rândul său prefectul din Prahova.

Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".

Potrivit acestora, sunt afectate localităţile alimentate din Staţia de tratare Voila, respectiv Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei.

"Administraţia Naţională "Apele Române" informează că, în contextul Codului portocaliu de fenomene hidrologice şi a creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinul, ne confruntăm cu o situaţie critică care a presupus luarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei şi restabilirea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute al apei din lacul Paltinul, necesare lucrărilor pentru golirea de fund, au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localitățile alimentate din Stația de tratare Voila", au precizat oficialii Apelor Române.

Aceştia subliniază că, până la reluarea furnizării apei, operatorul Hidro Prahova SA va asigura populaţiei apă potabilă din surse alternative, prin utilizarea unor rezervoare IBC.

Apele Române precizează că realimentarea cu apă a localităţilor afectate va putea fi posibilă după 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor.

Școli și spitale închise la Câmpina

La Câmpina, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a propus închiderea tuturor unităților de învățământ din municipiu marți, 2 decembrie. Măsura vine după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră, propunerea fiind trimisă spre aprobare la nivel județean.

Criza apei potabile din Câmpina afectează și serviciile medicale. Spitalul Municipal a fost forțat să suspende internările, primind la ora actuală doar urgențele majore.

Ministrul mediului acuză autoritățile din subordine

  Ministrul Mediului susține că nu a fost informată corect despre la situaţia din judeţul Prahova, unde zeci de mii de oameni, dar şi instituţii şi agenţi economici, nu au apă potabilă din cauza unor lucrări la barajul Paltinu şi a condiţiilor meteorologice. Acești factori, coroboraţi, au dus la o turbiditate crescută a apei, care nu mai poate fi tratată.

„Din punctul meu de vedere, toate autorităţile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informaţiile, nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc şi da, informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a spus Diana Buzoianu la Antena3.  

