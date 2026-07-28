Greva generală din Sănătate începe marți. Ce servicii medicale vor fi afectate și ce se întâmplă cu pacienții

Începând de azi, aproximativ 400 de spitale din țară vor funcționa doar cu servicii de urgență, în urma deciziei Federației Sindicale Sanitas de a intra în grevă generală. Discuțiile de luni, de la Palatul Cotroceni, nu i-au convins pe reprezentanții Sanitas să renunțe la protest, aceștia acuzând Guvernul că proiectele pentru Legea salarizării au fost elaborate fără consultări și vor reduce semnificativ veniturile din sistemul sanitar, în ciuda promisiunilor inițiale. În plus, liderii sindicali susțin că unii membri au fost supuși unor presiuni pentru a fi descurajați să participe la grevă.

Săptămâna trecută, cadrele medicale au organizat o grevă de avertisment în mai multe spitale din țară, iar liderii sindicali au precizat că, pe durata grevei generale, vor fi asigurate asistența medicală și serviciile esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile necesare.

De asemenea, sindicaliștii au anunțat că protestul va continua până când Parlamentul sau un guvern cu puteri depline va prezenta un proiect de lege elaborat împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți angajații din sănătate și asistență socială.

Participarea la grevă variază semnificativ. Conform Sanitas, în județul Bihor foarte puțini angajați vor intra în grevă, în timp ce în marile centre universitare cu multe spitale, precum Iași, București, Olt și Covasna, aderarea va fi masivă.

Cum se va desfășura greva medicilor?

Vicepreședintele SANITAS, Răzvan Gae, a explicat pentru „Adevărul” modul în care se va desfășura greva și la ce ar trebui să se aștepte pacienții. Acesta a subliniat că sindicatele se așteaptă să fie contestate în instanță.

„Federația a anunțat oficial declanșarea conflictului de muncă, astfel că pentru data de 22 este programată greva de avertisment, iar pentru data de 28 este programată greva generală, iar toate entitățile implicate, inclusiv ministerele de resort și guvernul, au fost deja informate. Ieri și alaltăieri au fost notificați și toți angajatorii din contractul colectiv de muncă, pentru a acoperi toate aspectele juridice. Ne așteptăm să fim contestați în instanță, motiv pentru care trebuie să acționăm cu multă precauție până la finalizarea procedurilor”, a detaliat acesta.

În ceea ce privește continuitatea serviciilor medicale și impactul asupra pacienților, liderul sindical a precizat că aproximativ 30% din personal va rămâne permanent la locul de muncă.

„Pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale, aproximativ 30% din personal va rămâne la locul de muncă pentru a garanta activitățile care pun viața pacienților în pericol, cum ar fi ambulanța, UPU, terapia intensivă și blocurile operatorii, iar sănătatea pacienților nu va fi periclitată sub nicio formă, ci doar intervențiile care nu presupun urgență, precum operațiile programate, vor fi temporizate, astfel încât, în principiu, 66% din activitatea spitalelor va fi întreruptă, iar 33% va funcționa în continuare, în special în secțiile critice de nefrologie, dializă, gastroenterologie și cardiologie, care au compartimente de terapie intensivă. De asemenea, greva de avertisment va însemna o întrerupere a activității de maximum două ore, iar dacă nu se va rezolva nimic între 20 și 28 iulie, vom intra în greva generală completă”, a precizat sindicalistul.

Referitor la impactul pe termen lung al acestor politici asupra sistemului sanitar, Răzvan Gae a transmis că „această grevă este un exercițiu nefericit a ceea ce se va întâmpla în maximum cinci ani, dacă legea salarizării va trece în forma propusă, deoarece sistemul se va depopula tot mai mult, iar nivelul actual de personal este deja unul de alertă, la limita minimului necesar.”

Sanitas vrea negocieri, însă doar cu Parlamentul sau un nou Guvern

După ce Curtea de Apel București a suspendat proiectul Legii salarizării, vicepreședintele federației sindicale Sanitas, Răzvan Rae, a declarat pentru „Adevărul” că negocierile nu mai pot fi purtate cu Executivul condus de Ilie Bolojan.

Greva SANITAS: medicii vor trata doar cazurile care pun viața în pericol. Doar o treime din personal va rămâne la lucru

„Vom aștepta instalarea unui Guvern cu puteri depline sau mai există și varianta ca Parlamentul să preia negocierile, iar atunci vom purta dialogul social în comisiile de specialitate. Noi nu am refuzat niciodată dialogul social, dar, după ce am încercat în mod repetat și pașnic să purtăm discuții normale, chiar și cu instituții despre care știam că nu au competența de a elabora astfel de legi, și după ce ni s-a refuzat acest drept, am apelat la calea legală. Acum a devenit imposibilă purtarea dialogului social cu acest Guvern, potrivit deciziei instanței”, a relatat Rae.

Răzvan Rae a menționat că Sanitas este dispus să facă concesii, dar numai față de propunerile înaintate de către federația sindicală către Guvern.

„Trebuie subliniat că Sanitas nu își dorește nici ca România să piardă fondurile din PNRR, nici o grevă generală care să blocheze activitatea din sănătate pe termen nelimitat, însă am ajuns să apelăm la aceste forme extreme pentru că legea nu a fost concepută corect, iar acum a venit momentul ca dialogul social să primeze.

Legat de concesii, suntem dispuși, dar numai față de propunerea noastră, nu față de baza greșită a Guvernului, tocmai de aceea am și contestat proiectul. Noi am venit cu o propunere concretă, de care nu s-a ținut cont în cele trei săptămâni până vineri, iar după apariția ultimei variante, elaborată în birou de cel mult patru angajați, am înaintat o nouă propunere partidelor politice. În cadrul acesteia, avem linii roșii clare sub care nu negociem, principala fiind anvelopa bugetară de 20% pe ordonator de credite, iar o altă linie roșie esențială este eliminarea articolului 7, alineatul 7, care limitează procentual angajații ce pot primi sporuri pentru condiții deosebite, periculoase sau grele”, a relatat vicepreședintele Sanitas.

Sanitas: Au început deja presiunile asupra angajaților

Luni, 27 iulie, cu o zi înainte de greva generală, Federația Sanitas a semnalat că unele conduceri de spitale au încercat să întocmească liste cu salariații care semnaseră pentru participarea la protest, cu intenția de a le suspenda anticipat contractele de muncă.

Comunicatul de presă emis de Sanitas:

„Federația SANITAS a primit informații din spitale potrivit cărora conducerile unor instituții solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie.

Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege.

Spunem foarte clar: semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă.

„Ziua Z” în sistemul medical. Lider Sanitas: „Legea salarizării este doar picătura care a umplut paharul”

Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că suspendarea contractului individual de muncă operează pe durata participării salariatului la grevă. Mai mult, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, a stabilit, în interpretarea art. 160 alin. (1) din Legea nr. 367/2022, că suspendarea contractului individual de muncă intervine ca efect al aderării la grevă „doar pe durata participării la aceasta”

Cu alte cuvinte, un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă. ÎCCJ arată, de altfel, că momentul relevant este cel al încetării lucrului, suspendarea producându-se pe durata grevei.

Reamintim, de asemenea, că Legea nr. 367/2022 protejează expres salariații care participă la o grevă organizată cu respectarea legii: participarea la grevă sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a obligațiilor de serviciu și nu poate atrage sancționarea salariaților.

Le transmitem tuturor colegilor noștri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal.

Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de amenințare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităților sanitare să respecte cu strictețe legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Iar celor care cred că, în ajunul grevei generale, pot opri nemulțumirea oamenilor prin liste, amenințări sau suspendări anticipate ale contractelor de muncă le spunem atât: Nu veți opri greva prin intimidare!

Mâine, 28 iulie, începe greva generală în Sănătate și nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu ne poate opri!”, se arată în comunicat transmis luni.