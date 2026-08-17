Șase tineri, cu vârste între 16 și 22 de ani, trimiși în judecată pentru promovarea nazismului pe rețelele sociale

Șase tineri din Brașov, cu vârste între 16 și 22 de ani, au fost trimiși în judecată pentru promovarea ideologiei fasciste și naziste pe rețelele sociale, a anunțat luni Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi aderat, în perioada 2025 - 1 august 2026, la o grupare cu caracter fascist și ar fi promovat ideologia nazistă atât prin întâlniri și comunicări în cadrul grupului, cât și prin postări și redistribuiri pe Instagram.

„Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2025 şi până în data de 1 august, inculpaţii A.C. (20 de ani), V.D. (22 de ani), P.M.C. (17 ani), T.D.S. (17 ani), E.B.A. (16 ani) şi S.L. (16 ani) au aderat la o grupare cu caracter fascist, care promovează ideologia fascistă (nazistă), fiind simpatizanţi ai nazismului”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

În timpul anchetei, procurorii au identificat pe Instagram fotografii în care tinerii ar apărea executând salutul nazist, alături de un drapel cu însemne naziste. Aceștia ar fi purtat și obiecte cu simboluri precum steaua celtică, insigna SS și Crucea de Fier.

Anchetatorii susțin că tinerii ar fi discutat inclusiv despre realizarea unor înscrisuri cu caracter extremist în spațiul public și recrutarea unor noi membri.

Doi tineri, în arest la domiciliu

A.C. și V.D. se află în arest la domiciliu, iar P.M.C., E.B.A., T.D.S. și S.L. sunt cercetați sub control judiciar.

„Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Judecătoriei Braşov”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar instanța urmează să stabilească dacă acuzațiile sunt întemeiate.