Un turist a fost arestat în Grecia după ce a făcut grătar la o vilă închiriată. A ignorat avertismentele proprietarului

Un turist israelian, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat în Creta, Grecia, după ce a aprins un grătar la vila închiriată în care era cazat, deși fusese avertizat că acest lucru era interzis din cauza riscului foarte ridicat de incendii. Scânteile purtate de vânt ar fi aprins vegetația uscată din apropiere, provocând un incendiu de vegetație.

Incendiul a izbucnit în apropierea satului Sellia, în zona Rethymno, în sudul insulei Creta. Potrivit anchetatorilor Serviciului de Pompieri elen, focul a pornit chiar din curtea vilei în care era cazat un grup de turiști israelieni, scrie timesofisrael.

Proprietarul vilei le-a spus turiștilor încă de la sosire că folosirea grătarului era strict interzisă, având în vedere riscul ridicat de incendii. Avertismentul a fost transmis și în scris. În ciuda acestuia, unul dintre turiști a decis să aprindă grătarul.

Vântul puternic a purtat scânteile către vegetația uscată, iar focul s-a extins rapid în zona din apropiere. Peste 60 de pompieri, trei unități specializate pentru intervenția la incendii de vegetație, zeci de autospeciale, elicoptere, cisterne cu apă și voluntari au fost mobilizați pentru stingerea incendiului.

Autoritățile au emis alerte prin sistemul de urgență 112 și au dispus evacuarea preventivă a localităților Fotinari și Souda. Pompierii au reușit să aducă incendiul sub control după aproximativ patru ore. Nu au fost raportate victime.

Turistul a fost reținut și urmează să fie prezentat în fața unui judecător.

Incidentul are loc într-o perioadă în care Grecia s-a confruntat cu numeroase incendii de vegetație, alimentate de vânturile puternice și de condițiile foarte uscate.

În zona Rethymno, un incendiu major izbucnit cu aproximativ două săptămâni înainte a distrus aproape 4.500 de hectare în doar două zile, iar peste 8.000 de localnici și turiști au fost evacuați.

Autoritățile elene au adoptat o politică strictă în ceea ce privește încălcarea regulilor de prevenire a incendiilor. În perioadele cu risc ridicat, activități precum aprinderea grătarelor sau orice alte acțiuni care pot produce scântei sunt interzise, iar încălcarea regulilor poate duce la amenzi și dosare penale.

De la începutul anului și până pe 15 august, 297 de persoane au fost arestate în Grecia pentru fapte legate de incendii. Dintre acestea, 267 sunt suspectate că au provocat incendii din neglijență, iar 30 sunt suspectate de incendiere intenționată. Amenzile aplicate în astfel de cazuri au depășit 1,13 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, în cazul persoanelor găsite vinovate de provocarea unor incendii în Grecia, pedepsele pot ajunge până la 20 de ani de închisoare și amenzi de până la 200.000 de euro, în funcție de gravitatea consecințelor.