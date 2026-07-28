 Greva din Sănătate aglomerează UPU Buzău. Pacienții neconsultați în Ambulatoriu au mers la Urgențe | adevarul.ro
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Greva din Sănătate aglomerează UPU Buzău. Pacienții neconsultați în Ambulatoriu au mers la Urgențe

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Greva generală din Sănătate a avut un efect nedorit la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde o parte dintre pacienții care nu au putut fi consultați în Ambulatoriu s-au îndreptat către Unitatea de Primiri Urgențe, aglomerând suplimentar activitatea acesteia.

Greva a dus la creșterea numărului de pacienți care s-au adresat UPU Buzău. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Greva a dus la creșterea numărului de pacienți care s-au adresat UPU Buzău. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Zeci de angajați ai spitalului, membri ai Federației Sanitas, au intrat marți în grevă pe termen nelimitat. Aceștia reclamă probleme legate de salarizare, condițiile de muncă și lipsa personalului, relatează Agerpres.

Pacienții au venit în ciuda faptului că am anunțat că noi suntem în grevă și, pentru că nu au fost văzuți, s-a întâmplat exact un efect de bumerang, adică au migrat din partea de ambulatoriu către serviciul de urgență, UPU”, a declarat liderul Sanitas Buzău, Grațiela Constantin.

Sindicaliștii reclamă un deficit mare de personal

Una dintre principalele nemulțumiri ale angajaților este blocarea angajărilor. Potrivit liderului Sanitas Buzău, deficitul real de personal din SJU Buzău ar fi mai mare decât cel indicat de datele oficiale.

Angajații spun că lipsa personalului a dus și la acumularea unui număr mare de zile de concediu neefectuate și la epuizarea celor care continuă să lucreze.

Diana Cotorceanu, asistent medical în cadrul secției de Dializă, spune că are aproximativ 60 de zile de concediu restante și că, în ultimii patru ani, a reușit să își ia doar perioade scurte de câte cinci zile.

Un asistent duce în spate activitatea a trei oameni care lipsesc. (...) Suntem foarte epuizați, foarte obosiți, avem nevoie de înțelegere și de susținere din partea tuturor”, a declarat aceasta.

Urgențele sunt asigurate pe durata grevei

Managerul SJU Buzău, Claudiu Damian, a declarat că susține revendicările personalului, dar că spitalul a luat măsuri pentru ca urgențele să fie tratate în continuare.

Toate urgențele sunt preluate, fracturi, UPU este deschis, primește pacienții, personalul este în grevă, dar este prezent la serviciu și o treime asigură serviciile medicale”, a precizat acesta.

Potrivit managerului, activitatea este asigurată prin rotația personalului, iar la UPU, ATI și Oncologie nu sunt probleme în ceea ce privește tratarea pacienților.

Sindicaliștii au anunțat că greva este pe termen nelimitat și va continua până când Guvernul va răspunde revendicărilor angajaților.

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