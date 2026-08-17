 Cum a ajuns Arnold Garita la FCSB: „Am trimis un mesaj”. Ce salariu primește și mesajul pentru Bîrligea | adevarul.ro
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Cum a ajuns Arnold Garita la FCSB: „Am trimis un mesaj”. Ce salariu primește și mesajul pentru Bîrligea

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Arnold Garita este pregătit să înceapă o nouă aventură în fotbalul românesc. Fostul atacant al lui FC Argeș a ajuns la București și urmează să fie prezentat oficial de FCSB, după ce clubul lui Gigi Becali a ajuns la un acord pentru împrumutul său de la Shenzhen Juniors.

Arnold Garita a sosit în Capitală Foto/Captură digisport.ro
Arnold Garita a sosit în Capitală Foto/Captură digisport.ro

Înțelegerea este valabilă până la finalul acestui an, iar mutarea nu reprezintă un efort financiar important pentru roș-albaștri. FCSB nu achită o sumă de transfer și nici bonus la semnătură, urmând să suporte doar o parte din salariul fotbalistului, în jur de 20.000 de euro lunar. Garita a transmis, imediat după sosirea în Capitală, că este nerăbdător să revină în Liga 1 și că își propune să aibă un rol important la noua sa echipă. 

Garita, mesaj onest pentru Bîrligea: „Am venit aici să-l ajut!”

Revenirea lui Garita în România vine și cu o nouă provocare pe plan sportiv. La FCSB, acesta se va lupta pentru postul de atacant cu Daniel Bîrligea, însă camerunezul nu privește situația ca pe o rivalitate. Din contră, Garita a transmis că își dorește să îl ajute pe Bîrligea să progreseze și să dea cel mai bun randament. Pentru noul jucător al FCSB, concurența din lot ar trebui să fie un factor care să ridice nivelul ambilor atacanți.

„Nu am nicio competiție cu Bîrligea. Este un atacant foarte, foarte bun. Eu sunt mai în vârstă decât el. Am venit aici să-l ajut și pe el, dar și să ajut echipa să devină campioană în acest an. Pentru moment, am semnat pe 4 luni și vom vedea ce se va întâmpla. FCSB este un club bun, nu s-a schimbat nimic. Nu contează că nu s-au calificat mai departe în Europa League sau Conference League. FCSB e FCSB, toată lumea cunoaște FCSB-ul și toată lumea își dorește să vină aici, dar nu oricine poate ajunge.

Am venit aici să ajut echipa la maximum, acesta este obiectivul meu. Am venit să ajut echipa și să dau totul. Știți foarte bine că peste tot unde joc dau totul pe teren. Am venit să dau totul pentru club, iar dacă echipa va câștiga campionatul, va fi cu atât mai bine!”, a declarat Arnold Garita, la sosirea în țară, conform digisport.ro.

Garita: „Nu clubul m-a sunat. Eu le-am scris!”

Garita urmează să treacă prin vizita medicală la baza FCSB, iar dacă totul decurge conform planului, va semna contractul și va fi prezentat oficial în tricoul formației roș-albastre. Ajuns la București, atacantul a precizat și cine a făcut primul pas în negocieri. Garita a dezvăluit că el a fost cel care l-a contactat pe Gigi Becali, nu invers, pentru a deschide discuțiile despre transfer.

„Nu clubul m-a sunat, eu am trimis un mesaj clubului și am spus că vreau să vin. Pentru că am jucat 12 sau 13 meciuri și am înscris 12 goluri (n.r. – la Shenzhen Juniors Reserves). Am arătat că am talent în China și echipe din Turcia m-au dorit, însă eu am vrut să joc aici!, a mai declarat Arnold Garita, imediat după aterizare.

Are deja un prieten la FCSB

Camerunezul nu vine la FCSB într-un mediu complet nou. Atacantul are deja legături cu mai mulți fotbaliști din lotul roș-albaștrilor și spune că a primit în repetate rânduri încurajări să facă pasul către echipa bucureșteană. Printre cei mai apropiați se numără Joyskim Dawa:

„Am vorbit cu Dawa, cunosc mai mulți jucători de la FCSB. Dawa e prietenul meu și mi-a spus de mai multe ori să vin, iar acum pare că am ales momentul bun!, a completat Garita.

Garita a evoluat pentru FC Argeș în sezonul 2022-2023. În tricoul formației piteștene, atacantul camerunez a strâns 40 de meciuri, în toate competițiile, și a contribuit cu 14 goluri și două pase decisive.

Transferurile verii la FCSB

Sosiri: Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu(fundaș dreapta);

Plecări: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Lukas Zima, Daniel Graovac, David Kiki, Alexandru Pantea, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș.

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