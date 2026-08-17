Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea

Un bărbat din Schitu Golești s-a ales cu dosar şi a ajuns să dea explicații în fața jandarmilor după ce a omorât un șarpe care intrase în locuința sa.

Situație neobișnuită în comuna argeșeană Schitu Golești, unde un localnic s-a trezit cu un șarpe în propria locuință și a apelat 112 pentru a cere ajutor. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, nu a mai așteptat, însă, intervenția echipajului de jandarmerie și a omorât reptila. Gestul său i-a adus acum probleme cu legea.

Bărbatul a sunat la numărul unic de urgență după ce a observat șarpele, de mici dimensiuni, în casă. Până când au ajuns jandarmii, el a decis să intervină singur și l-a omorât. Oamenii legii i-au explicat ulterior că fapta poate intra sub incidența prevederilor Legii 205/2004 privind protecția animalelor și au întocmit actele necesare pentru constatarea unei posibile încălcări a legii.

„Unui argeșean din comuna Schitu Golesti jandarmii i-au întocmit acte de constatare pentru încălcarea prevederilor Legii 205/2004 referitoare la protecția animalelor. Acesta apelase numărul unic de urgență 112 deoarece a observat în locuința sa proprie un șarpe de mici dimensiuni. Până la sosirea echipajului de jandarmerie, a omorât însă reptila, motivând că nu știa că este interzis acest lucru”, a confirmat Jandarmeria Argeș luni, 17 august.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul riscă, în cazul în care va fi găsit vinovat, o pedeapsă cu închisoarea între șase luni și trei ani sau o amendă penală.

Pentru astfel de situații, recomandarea este ca oamenii să nu încerce să prindă sau să omoare singuri animalul sălbatic ajuns în casă sau în gospodărie, ci să sune la 112 şi să aștepte sosirea și intervenția echipajului autorizat al Jandarmeriei.