 CCR a votat 5-3 pentru amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat. Cine a fost pentru și cine împotrivă SURSE | adevarul.ro
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CCR a votat 5-3 pentru amendamentul care îl lasă pe Fritz fără mandat. Cine a fost pentru și cine împotrivă SURSE

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Decizia CCR prin care primarii găsiți în conflict de interese își pierd imediat mandatul a fost luată cu o majoritate de 5 la 3. Un judecător a lipsit de la ședință, fiind în concediu, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Cel mai sonor edil care va rămâne fără mandat este liderul USR Dominic Fritz.

Mandatelor aleșilor aflați în incompatibilitate sau conflict de interese vor înceta
Judecătorii CCR au decis luni că este constituțional amendamentul susținut de PSD FOTO Inquam

Cine a votat pentru amendament:

1. Cristian Deliorga - numit de PSD în era Dragnea

2. Giani Stan - numit de PSD in era Dragnea

3. Mihaela Ciochină - numită de fostul președinte Klaus Iohannis

4. Csaba Asztalos - numit de UDMR

5. Mihai Busuioc - numit de PSD în era Grindeanu

Cine a votat împotrivă:

1. Simina Tănăsescu - președintele CCR, numită de Klaus Iohannis

2. Iulia Scântei - numită de PNL

3. Dacian Dragoș - numit de președintele Nicușor Dan

Cine a lipsit:

1. Bogdan Licu - numit de PSD în era Ciolacu

Decizia

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au decis luni că este constituțional amendamentul adus Legii integrității, susținut de PSD și AUR, care prevede încetarea mandatelor aleșilor pentru care a fost stabilită definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese.

CCR a validat, cu majoritate de voturi, prevederea potrivit căreia funcția sau mandatul încetează de drept la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Amendamentul este contestat de USR, care susține că prevederea îl vizează direct pe liderul formațiunii, Dominic Fritz. Acesta are o decizie definitivă privind un conflict de interese și riscă să-și piardă mandatul de primar al municipiului Timișoara.

Prevederea adoptată stabilește că persoanele în cazul cărora, înainte de intrarea în vigoare a legii, a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu a expirat încă perioada de interdicție de trei ani își pierd funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.

După decizia CCR, Dominic Fritz a acuzat luni Curtea că a validat „un brutal abuz de putere”, susținând că majoritatea PSD din CCR nu a oprit, ci a legitimat această situație.

Președintele Nicușor Dan a trimis luni, 10 august, o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la legea privind Agenția Națională de Integritate, argumentând că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară, însă „nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit”.  

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