 Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în Grecia. Suma de care ai nevoie lunar | adevarul.ro
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Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în Grecia. Suma de care ai nevoie lunar

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Grecia rămâne una dintre cele mai iubite destinații din Europa, atât pentru vacanțe, cât și pentru cei care iau în calcul o mutare în această țară. Clima, apropierea de mare și stilul de viață mediteranean continuă să atragă pensionari și angajați care lucrează de la distanță. În 2026, însă, imaginea Greciei ca țară ieftină începe să se schimbe, în special din cauza creșterii costurilor locuințelor.

Cartier din Atena Foto: Shuterstock
Cartier din Atena Foto: Shuterstock

Grecia oferă în continuare un raport bun între costul vieții și calitatea vieții în comparație cu multe state din Europa Occidentală și America de Nord, însă bugetul necesar pentru un trai confortabil depinde foarte mult de orașul și zona în care este aleasă locuința, relatează Greek Reporter.

Chiria, cea mai importantă cheltuială

În marile orașe, în special în Atena și Salonic, locuința a devenit principalul factor care influențează bugetul lunar. Investițiile străine, dezvoltarea închirierilor pe termen scurt și cererea generată de turism au contribuit la presiunea asupra pieței imobiliare.

Într-o zonă bună din centrul Atenei, un apartament cu un dormitor costă în jur de 800-1.400 de euro pe lună. În Salonic, prețurile sunt ceva mai mici și se situează, de regulă, între 600 și 1.000 de euro lunar.

Pe insulele foarte căutate, precum Santorini și Mykonos, locuințele pot costa și mai mult, în special în sezonul turistic, când cererea crește.

Presiunea asupra locuințelor este confirmată și de datele europene. Comisia Europeană arată că, în Grecia, pentru 28,9% din populație, costurile locuinței depășesc 40% din venitul disponibil al gospodăriei, față de 8,2% la nivelul Uniunii Europene. Comisia avertizează că accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat, iar raportul dintre prețurile caselor și venituri a crescut semnificativ.

Un alt studiu arată cât de puternică este presiunea chiriilor în zona Atenei. Pentru un apartament tipic de 60 de metri pătrați, chiria reprezintă aproximativ 70,2% din venitul unei gospodării, iar în cazul unui apartament de 75-95 de metri pătrați proporția ajunge la 93,6%.

Cât se cheltuie pe utilități și alimente

Chiria nu este singura cheltuială care trebuie luată în calcul. Pentru electricitate, apă și încălzire, o persoană poate ajunge să plătească aproximativ 120-200 de euro pe lună, în funcție de locuință și consum. La această sumă se adaugă aproximativ 25-40 de euro pentru internet.

Cumpărăturile alimentare pentru o persoană singură sunt estimate la aproximativ 250-400 de euro pe lună, în funcție de stilul de viață și de produsele alese.

Mesele la restaurant rămân relativ accesibile comparativ cu alte țări europene, însă ieșirile frecvente pot crește considerabil cheltuielile lunare.

Transportul și serviciile medicale

Potrivit sursei citate, transportul public este accesibil în marile orașe, astfel că o mașină personală nu este neapărat necesară, în special pentru cei care locuiesc în zone bine conectate.

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În cazul celor care aleg să aibă o mașină, trebuie adăugate costurile pentru combustibil, întreținere și asigurare.

Serviciile medicale publice rămân accesibile, însă numeroși expați aleg și asigurări medicale private. Acestea presupun o cheltuială suplimentară, dar pot oferi acces mai rapid la servicii și mai mult confort.

Cât costă o lună de trai în Grecia

Pentru o persoană singură care locuiește în Atena, un buget lunar de aproximativ 1.500-2.300 de euro poate permite un trai confortabil.

În orașele mai mici sau în regiuni precum Creta și Peloponezul, costurile pot fi mai reduse, iar un buget de aproximativ 1.200-1.800 de euro pe lună poate fi suficient pentru un nivel bun de trai.

Diferențele sunt însă importante de la o zonă la alta. Chiria este factorul care poate modifica cel mai mult bugetul final.

Ce venit trebuie să ai pentru a trăi confortabil

Potrivit estimării publicate de Greek Reporter, o persoană singură care vrea să trăiască confortabil în Grecia ar trebui să câștige între 1.800 și 2.500 de euro net pe lună.

Această sumă ar trebui să permită nu doar acoperirea cheltuielilor de bază, ci și economisirea unor bani și alocarea unui buget pentru activități recreative și sociale.

Pentru un cuplu, venitul lunar combinat necesar este estimat la 2.800-4.000 de euro.

În cazul unei familii, lucrurile se schimbă. Dacă sunt incluse costurile pentru educație privată sau îngrijirea copiilor, venitul necesar poate ajunge la 3.500-5.500 de euro pe lună sau chiar mai mult.

Cine poate trăi mai ușor în Grecia

Persoanele care obțin venituri din străinătate au un avantaj important. Angajații care lucrează de la distanță și nomazii digitali plătiți în monede mai puternice pot beneficia de o putere de cumpărare mai mare.

Un venit considerat mediu în Statele Unite sau Marea Britanie poate asigura un standard de viață mai ridicat în Grecia, mai ales dacă persoana respectivă alege să locuiască în afara Atenei sau a insulelor foarte scumpe.

Pentru cei care depind însă de salariile locale, situația este mai dificilă. O analiză privind piața chiriilor din Atena indică un salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă de aproximativ 1.500 de euro, în timp ce costurile locuințelor au ajuns să consume o parte foarte mare din venitul gospodăriilor.

Deși Grecia rămâne mai ieftină decât multe țări occidentale în anumite categorii de cheltuieli, costurile locuințelor au devenit o problemă majoră.

Datele Eurostat arată că, la nivelul UE, prețurile locuințelor au continuat să crească, iar în primul trimestru din 2026 prețurile caselor au urcat cu 5,1% în Uniunea Europeană față de aceeași perioadă a anului anterior.

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