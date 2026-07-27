„Ziua Z” în sistemul medical. Lider Sanitas: „Legea salarizării este doar picătura care a umplut paharul”

Aproximativ 400 de spitale din întreaga țară intră, de marți, în grevă generală, după ce negocierile dintre sindicaliști și autorități au eșuat. Medicii și ceilalți angajați din sistemul sanitar spun că protestul va fi unul pe perioadă nedeterminată, însă dau asigurări că pacienții nu vor fi abandonați.

Președintele Diviziei Medicilor din cadrul Federației Sanitas, dr. Toni Popescu, a declarat că ziua de marți reprezintă „Ziua Z” pentru sistemul medical și a comparat momentul cu debarcarea aliaților din Al Doilea Război Mondial.

„Mâine este «Ziua Z», așa cum și în Al Doilea Război Mondial a dus spre victoria Aliaților și noi sperăm să ducă spre victoria echipei medicale. Mâine este prima zi de grevă generală. Este ziua în care Federația Sanitas din România va fi peste tot în rândul membrilor săi pentru a veghea și a le apăra drepturile și, în primul rând, pentru a avea mare, mare grijă de pacienții noștri”, a declarat medicul la Antena 3.

„Pacientul va fi pe primul plan”

Dr. Toni Popescu a explicat că greva va fi una „atipică”, deoarece deficitul de personal din spitale face imposibilă oprirea completă a activității.

„Această grevă generală va fi foarte atipică. Din cauza lipsei de personal pe care o semnalăm de atâta și atâta timp, vor rămâne extrem, extrem, extrem de puțini colegi în sprijinul bolnavilor. De aceea, noi vom fi peste tot. Și colegii care vor intra în grevă generală, care vor renunța la salariu și la contractul de muncă pe această perioadă nedeterminată, cu orice sacrificiu se vor duce și vor avea grijă de pacienții noștri.”

Liderul Sanitas le-a transmis un mesaj pacienților și i-a rugat să fie alături de personalul medical.

„Spitalele sunt pline, pline de pacienți. Noi nu-i vom lăsa sub nicio formă, iar ordinul pe de zi la Federația Sanitas este «pacientul pe primul plan». Îi rog mult să ne înțeleagă și să fie alături de noi.”

„Legea salarizării este doar picătura care a umplut paharul”

Întrebat ce ar putea determina încetarea grevei generale, dr. Toni Popescu a spus că soluția trebuie să vină de la președintele României și că este nevoie de reluarea negocierilor privind Legea salarizării.

„Pe noi ne poate determina să ieșim din această grevă generală, în primul rând, președintele României, pentru că este o funcție aleasă pe patru ani. Din punctul meu de vedere, cred că dânsul va trebui să țină cont de dorințele noastre și, evident, să negociem această Lege a salarizării”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, însă, salariile nu reprezintă principala problemă a sistemului sanitar.

„Legea salarizării este doar picătura care a umplut paharul. Marea problemă este nepăsarea față de angajatul din sistemul de sănătate, indiferența cu care sunt tratați cei din echipa medicală, care muncesc unul cât pentru trei”, a mai declarat medicul.

„Problema este epuizarea personalului”

Medicul susține că lipsa personalului afectează direct calitatea actului medical și îi împiedică pe angajați să își desfășoare activitatea în condiții normale.

„Problema majoră și nemulțumirile noastre de aici sunt plecate: de la epuizare, de la imposibilitatea de a merge în concediu, de la imposibilitatea de a ne face meseria așa cum trebuie. Și toate astea duc către un serviciu relativ greu de oferit pacienților noștri.”

Ca exemplu, acesta a vorbit despre situația de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, unde urmează să fie deschisă o nouă secție de terapie intensivă: „La Spitalul Clinic de Urgență «Sfântul Pantelimon», în foarte scurt timp vom da drumul la cea mai modernă terapie cu 30 de paturi, dar nu avem personal. Iar personalul unei terapii sau al Unității de Primiri Urgențe nu poate fi pregătit peste noapte. Nu înseamnă că îl angajezi astăzi și de mâine își face treaba. Durează foarte mult.”

În paralel cu greva din sistemul sanitar, mai multe federații sindicale din sectorul bugetar au anunțat acțiuni de protest în perioada următoare, printre acestea aflându-se angajați din transportul feroviar, transportul public, penitenciare, administrațiile locale și vămi, care și-au exprimat solidaritatea cu personalul medical.