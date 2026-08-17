Un incendiu a izbucnit, luni, la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din Băicoi, județul Prahova. Pompierii militari intervin pentru localizarea și lichidarea focului.

1/4 Incendiu puternic la o hală de deșeuri și mase plastice din Băicoi 2 jpg

La locul incendiului au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Din cauza degajărilor mari de fum, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu autospeciala cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov.

A fost emis mesaj RO-ALERT

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă, prin care oamenii au fost avertizați cu privire la degajările mari de fum și îndrumați să respecte recomandările autorităților.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

Pompierii continuă intervenția pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea efectelor produse de acesta.