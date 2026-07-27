Sanitas acuză presiuni înaintea grevei generale: „Se cer liste cu angajații care protestează”

Federația Sanitas acuză conducerile unor spitale că exercită presiuni asupra angajaților înainte de declanșarea grevei generale programate pentru marți, susținând că în unele unități medicale sunt cerute liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la protest.

Sindicatul avertizează că astfel de demersuri pot reprezenta forme de intimidare și reamintește că suspendarea contractelor individuale de muncă este posibilă doar din momentul în care un angajat participă efectiv la grevă.

Sanitas: „Semnarea pentru grevă nu înseamnă că salariatul este deja în grevă”

Într-un comunicat transmis luni, Federația Sanitas afirmă că a primit sesizări din mai multe spitale potrivit cărora managerii solicită liste cu angajații care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă din 27 iulie.

Reprezentanții sindicatului susțin că o astfel de măsură nu are temei legal.

„Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege”, transmite Sanitas.

Sindicaliștii subliniază că simpla semnare pentru declanșarea grevei nu echivalează cu participarea efectivă la protest și, prin urmare, nu justifică suspendarea contractului individual de muncă.

„Un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă”, mai arată federația, invocând și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Greva generală începe marți

Sanitas reafirmă că greva generală din sistemul sanitar va începe marți și susține că „nicio presiune politică, managerială sau de altă natură” nu va împiedica desfășurarea acesteia.

Protestul vine în contextul nemulțumirilor legate de salarizare și de întârzierea adoptării noii Legi a salarizării.

Bogdan Hossu: Greva va fi suspendată pentru săptămâna viitoare

Liderul Confederației Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că greva generală nu a mai putut fi oprită înainte de data stabilită, deoarece sindicatele au aflat abia vineri că proiectul Legii salarizării nu a fost inclus în pachetul legislativ introdus în Parlament în această săptămână.

Potrivit acestuia, reprezentanții Sanitas vor anunța marți după-amiază suspendarea grevei generale pentru săptămâna viitoare.

„Abia vineri am aflat că proiectul Legii salarizării nu este inclus în pachetul din această săptămână. Colegii nu au mai putut debloca greva generală pentru o zi, pentru marți, dar vor anunța marți după-amiază că o suspendă pentru săptămâna viitoare”, a declarat Hossu.