Ce spune verișoara lui Nicușor Dan despre președinte, după vizita la Făgăraș

Nicușor Dan a rămas același om și după ce a ajuns președintele României, spune o rudă a șefului statului, după vizita acestuia la Făgăraș, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Președintele a mers sâmbătă, 15 august, în zona Făgărașului, unde și-a vizitat rudele. Nicușor Dan a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Într-o ținută lejeră, de vară, șeful statului a fost recunoscut de localnici, iar mai mulți copii din cartier au venit să facă fotografii cu el.

„Nu s-a schimbat absolut deloc”

Verișoara președintelui spune că funcția pe care o ocupă în prezent nu l-a schimbat pe Nicușor Dan și că acesta se comportă în continuare la fel ca înainte de a ajunge la Cotroceni.

„La fel ca întotdeauna, uman, exact, nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția. Deci a rămas exact la fel cum îl știam de când eram mică, să zic așa”, a declarat aceasta pentru România TV.

Potrivit rudei sale, Nicușor Dan revine în zona Făgărașului ori de câte ori are ocazia, păstrând legătura cu familia și cu locurile în care a copilărit.

„Sigur că da, cum v-am spus, numai că râde foarte multe la Ileni, Făgăraș și ori de câte ori are ocazia, revine”, a mai spus aceasta.

Nicușor Dan, alături de familie la Făgăraș

Președintele României și-a vizitat mătușa, sora mamei sale, în Făgăraș, cu ocazia zilei de 15 august. El a fost însoțit de membri ai dispozitivului de protecție, însă apariția sa a fost una departe de protocolul oficial.

Mai devreme în aceeași zi, Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov, la poalele Munților Făgăraș, împreună cu Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai lor.

Vizita în zona Făgărașului a avut loc în aceeași zi în care președintele nu a participat la ceremonia de Ziua Marinei de la Constanța. În locul său, consilierul prezidențial Marius Lazurca a transmis mesajul șefului statului.

Este pentru al doilea an consecutiv când Nicușor Dan lipsește de la ceremonia de Ziua Marinei. În 2025, absența sa a fost prima de acest fel după mai bine de un deceniu.