„Mucegai și aceeași mâncare zi de zi”. Dezamăgirea unui român care a ales o ofertă Last Minute la un hotel de 4 stele din Turcia

Un turist român a avut parte de o experiență dezamăgitoare în Turcia, după ce a plătit 1.599 de euro pentru o ofertă Last Minute la un hotel de 4 stele. Acesta a reclamat mai multe probleme, de la camere cu mucegai și miros de igrasie până la lipsa curățeniei și mâncarea prea puțin variată.

Turistul a fost cazat la Side Su Hotel, în stațiunea Side, și a relatat experiența pe Forum Turcia. Primele probleme au apărut încă de la cazare. Potrivit acestuia, unele camere, în special cele aflate în apropierea piscinei, prezentau urme de mucegai și un miros puternic de igrasie.

„Mucegai peste tot, lavabil sărit, butoi pentru condensul de la AC în cameră lângă pat și un miros de igrasie foarte puternic. Am fost nevoiți să dormim într-una din aceste camere deoarece am ajuns târziu și nu au vrut să ne schimbe camera. Ne-au arătat altă cameră, aceeași poveste. Până la urmă am schimbat clădirea și a fost mai ok”, a spus turistul.

Românul a reclamat și modul în care s-a făcut curățenia în camere.

„Curățenie în camere și schimb de prosoape se face doar dacă rogi femeile și pui semnul pe ușă. Au trecut trei zile și nu au intrat în cameră”, a spus românul.

„Aceeași mâncare din prima zi până în ultima”

„Nu poți spune că este un All Inclusive corect. În Tunisia, spre exemplu, aveai varietate de mâncare, tot la 4 stele. Aici e aceeași mâncare din prima zi până în ultima. După primele două zile vei ști ce mănânci în restul sejurului”, a scris acesta.

În ciuda criticilor, românul a avut și cuvinte de laudă pentru angajații hotelului.

„Ospătarii și băieții de la bar sunt foarte de treabă dacă vorbești cu ei. Punct în plus aici! Bravo lor!”, a spus turistul.

La finalul recenziei, acesta a spus că nu recomandă hotelul.

„Dacă vreți totuși să îl alegeți, multă baftă și mulți nervi să aveți!”, a încheiat turistul.

Relatarea acestuia a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„4 stele în Turcia, de regulă, și în realitate sunt 2 stele”, a scris o persoană.

„Îmi pare rău pentru experiența trăită, dar, ca și sfat, zic ca altă dată să vă interesați mai bine înainte de a plăti un pachet turistic. Vacanțe plăcute pe viitor!”, a spus alt comentator.

Un alt internaut i-a transmis turistului că ar fi trebuit să se informeze mai bine înainte de a achiziționa pachetul turistic, având în vedere numeroasele surse disponibile online.

„Și eu zic că înainte de a vă fi hotărât să plătiți sejurul trebuia să vă interesați mai bine. Acum, pe YouTube, găsiți filmulețe despre fiecare resort. Există acest grup frumos unde v-ați fi putut cere păreri. Găsiți recenzii pe atâtea site-uri...”, a comentat acesta.