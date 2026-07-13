Federația SANITAS a declarat oficial conflict de muncă și a anunțat declanșarea grevei, la finalul lunii, față de politicile economice și sociale ale Guvernului, pe care le consideră inechitabile pentru personalul din sănătate. Sindicaliștii estimează participarea a 50.000 de angajați la grevă. Vor fi asigurate doar serviciile critice (UPU, terapie intensivă), iar 66% din activitate va fi întreruptă. Revendicările sindicaliștilor vizează restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și reluarea dialogului real, avertizând că sistemul de sănătate riscă depopularea în cinci ani dacă legea salarizării trece în forma propusă.

Sindicaliștii au programat o grevă de avertisment pentru data de 20 iulie, urmată de greva generală începând cu 28 iulie, în toate unitățile sanitare din țară. Decizia vine după ce discuțiile cu ministerele de resort nu au produs niciun rezultat concret, iar sindicaliștii acuză lipsa unui dialog social real și blocajul comunicării cu autoritățile.

Potrivit liderilor sindicali, serviciile care pun viața pacienților în pericol vor fi asigurate și pe parcursul grevei.

Vicepreședintele SANITAS, Răzvan Gae, a explicat pentru „Adevărul” modul în care se va desfășura greva și la ce ar trebui să se aștepte pacienții. Acesta a subliniat că sindicatele se așteaptă să fie contestate în instanță.

„Federația a anunțat oficial declanșarea conflictului de muncă, astfel că pentru data de 22 este programată greva de avertisment, iar pentru data de 28 este programată greva generală, iar toate entitățile implicate, inclusiv ministerele de resort și guvernul, au fost deja informate. Ieri și alaltăieri au fost notificați și toți angajatorii din contractul colectiv de muncă, pentru a acoperi toate aspectele juridice. Ne așteptăm să fim contestați în instanță, motiv pentru care trebuie să acționăm cu multă precauție până la finalizarea procedurilor”, arată acesta.

În ceea ce privește continuitatea serviciilor medicale și impactul asupra pacienților, liderul sindical a precizat:

„Pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale, aproximativ 30% din personal va rămâne la locul de muncă pentru a garanta activitățile care pun viața pacienților în pericol, cum ar fi ambulanța, UPU, terapia intensivă și blocurile operatorii, iar sănătatea pacienților nu va fi periclitată sub nicio formă, ci doar intervențiile care nu presupun urgență, precum operațiile programate, vor fi temporizate, astfel încât, în principiu, 66% din activitatea spitalelor va fi întreruptă, iar 33% va funcționa în continuare, în special în secțiile critice de nefrologie, dializă, gastroenterologie și cardiologie, care au compartimente de terapie intensivă. De asemenea, greva de avertisment va însemna o întrerupere a activității de maximum două ore, iar dacă nu se va rezolva nimic între 20 și 28 iulie, vom intra în greva generală completă.”

Aproximativ 50.000 de cadre medicale ar putea intra în grevă

Gae a precizat că nu există încă o statistică exactă privind numărul medicilor și al angajaților care vor intra în grevă, deoarece strângerea de semnături a început acum scurt timp, însă sindicatele estimează o participare de aproximativ 50.000 de cadre medicale.

Cu privire la numărul estimat al participanților la grevă, Răzvan Gae a declarat:

„Nu avem o statistică exactă privind numărul medicilor care vor intra în grevă, deoarece strângerea de semnături a început pe 8 și vom face o evaluare la jumătatea săptămânii viitoare, dar ne bazăm pe participarea a aproximativ 50.000 de angajați din sănătate, iar cei din asistență socială vor face grevă de solidaritate, întrucât ar fi fost foarte complicat să declanșăm simultan două greve în sectoare diferite.”

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Vicepreședintele SANITAS a transmis un mesaj de avertizare cu privire la consecințele pe termen lung ale politicilor guvernamentale asupra sistemului de sănătate, subliniind că, dacă legea salarizării va trece în forma propusă, sistemul se va confrunta cu o depopulare accelerată, iar nivelul actual de personal este deja la limita minimului necesar.

Referitor la impactul pe termen lung al acestor politici asupra sistemului sanitar, Răzvan Gae a explicat:

„Personal, consider că această grevă este un exercițiu nefericit a ceea ce se va întâmpla în maximum cinci ani, dacă legea salarizării va trece în forma propusă, deoarece sistemul se va depopula tot mai mult, iar nivelul actual de personal este deja unul de alertă, la limita minimului necesar.”

Lipsa dialogului cu ministerele, un motiv de frustrare pentru sindicaliști

Vicepreședintele SANITAS a acuzat lipsa de comunicare din partea autorităților, subliniind că sindicatele nu au primit niciun răspuns concret de la Ministerul Muncii sau de la Ministerul Sănătății, iar informațiile apărute în presă sunt incerte și neverificate oficial.

Despre discuțiile cu Executivul, Răzvan Gae a afirmat: „În ceea ce privește discuțiile cu ministerele, nu am primit niciun răspuns concret nici de la Ministerul Muncii, nici de la Ministerul Sănătății, ci doar informații nesigure apărute în presă, cum ar fi posibila majorare a bugetului de la 8,5 la 12 sau 12,5, sau că învățământul ar fi primit 1,5 milioane, dar nu ni s-a comunicat oficial nimic, iar la Ministerul Muncii s-a blocat orice comunicare, astfel încât nimeni nu poate transmite sau primi informații fără autorizația ministrului, iar angajații au primit ordin să nu discute cu presa.”

SANITAS reclamă efectele grave generate de mai multe acte normative adoptate în ultima perioadă, care au redus veniturile și drepturile personalului din sănătate și asistență socială. Printre acestea se numără Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice, Ordonanța de Urgență nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiții de muncă periculoase și zilele de concediu suplimentar, precum și Legea nr. 141/2025, care a restricționat acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță în funcție de nivelul salariului net. De asemenea, sindicaliștii contestă proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerând că acesta este profund inechitabil și a fost elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social.

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Revendicările SANITAS

Federația SANITAS a formulat o serie de solicitări adresate Guvernului, printre care restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, accesul nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025.

În ceea ce privește proiectul legii salarizării, sindicatele cer reluarea unui dialog real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru munca în weekend și sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

Sindicaliștii au transmis că, în lipsa unui răspuns concret din partea autorităților, greva generală va începe la data anunțată, iar pacienții sunt sfătuiți să își reprogrameze intervențiile programate pentru perioada conflictului de muncă.