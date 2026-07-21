Curtea de Apel București blochează proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas

Curtea de Apel București suspendă efectele din proiectul Legii salarizării, la cererea Sanitas. Judecătorii au admis ordonanța președințială și au blocat traseul legislativ al actului normativ publicat pe 17 iulie.

Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, a admis marți cererea de ordonanță președințială depusă de Federația Națională Sanitas împotriva Ministerului Familiei.

Prin decizia nr. 1282/2026, instanța a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, publicat pe site-ul ministerului la data de 17 iulie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Decizia are ca efect blocarea traseului legislativ al proiectului, constatarea unei aparențe de nelegalitate din cauza lipsei consultării reale cu sindicatele și obligarea Guvernului la reluarea negocierilor oficiale.

Sanitas: „Proiectul nu mai poate produce niciun efect”

Federația Sanitas a salutat decizia instanței într-o postare pe Facebook, subliniind că aceasta le oferă dreptul de a participa la dialogul social și de a formula soluții pertinente pentru problemele sistemului de sănătate. Sindicaliștii au precizat că proiectul nu mai poate urma procedurile parlamentare, deoarece instanța a constatat o vădită aparență de nelegalitate.

Referitor la această decizie, Federația Sanitas a transmis într-o postare pe Facebook: „SANITAS SCRIE ISTORIE. La cererea FEDERAȚIEI SANITAS Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026. Astfel a facut dreptate si ne-a dat sansa sa ne spunem parerea, sa fim consultati si sa oferim solutii pertinente la problemele sistemului de sanatate. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social. Ca efect al suspendarii, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece in Parlament nu pot fi introduse si dezbatute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie si in procedura ordonantei presedintiale, vadita aparenta de nelegalitate. Nu vrem privilegii, nu vrem legi prin care sa ne vindem principiile, drepturile si dialogul social. De azi, trebuie sa ne asezam temeinic la masa cu Guvernul! Daca se poate, cu Guvernul cu puteri depline.”

Suspendare până la soluționarea definitivă a dosarului

Potrivit hotărârii pronunțate de completul de judecată, instanța a admis cererea și a suspendat procedura proiectului legii salarizării publicat pe site-ul pârâtului pe 17 iulie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București.

Conform soluției instanței: „Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în data de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București.”

Efectele deciziei Curții de Apel București

Decizia instanței produce trei efecte principale. În primul rând, proiectul publicat pe 17 iulie 2026 nu mai poate fi introdus sau dezbătut în Parlament. În al doilea rând, judecătorii au reținut o vădită aparență de nelegalitate din cauza lipsei consultării reale a sindicatelor. În al treilea rând, decizia obligă Guvernul să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public.

Proiectul legii salarizării unitare reprezintă o reformă asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu toate acestea, Federația Sanitas a acuzat Guvernul de decizii unilaterale și de lipsa unui dialog social real. Sindicaliștii susțin că noua formă a legii ar plafona sau chiar ar scădea veniturile pentru mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială.

În semn de protest, cadrele medicale au organizat deja o grevă de avertisment de două ore pe 20 iulie, menținând calendarul pentru declanșarea grevei generale pe 28 iulie 2026. Decizia instanței nu anulează programul de protest, ci deschide calea pentru reluarea negocierilor între sindicate și Guvern.