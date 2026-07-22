Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern

După ce Curtea de Apel București a suspendat proiectul Legii salarizării, sindicatele din Sănătate și Educație își conturează strategii diferite pentru deblocarea situației. În timp ce Sanitas este dispusă să negocieze cu Parlamentul, liderii din Educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

„Proiectul nedrept al legii salarizării a fost suspendat în întregime, ceea ce înseamnă că nici cea de-a doua variantă, publicată vineri, nu mai poate avansa, iar această victorie nu aparține doar nouă, ci întregului sistem bugetar. Instanța a recunoscut, în fapt, dreptul partenerilor sociali de a fi consultați, un drept pe care premierul Bolojan și ministrul Pîslaru l-au ignorat, motiv pentru care am contestat modul în care Ministerul Muncii a elaborat această lege. Astfel, Sanitas a câștigat astăzi dreptul la consultare nu numai pentru sistemul sanitar, ci pentru toate familiile bugetare, iar după o luptă grea, putem în sfârșit să contribuim la un proiect de lege bun pentru toți cei interesați”, a declarat vicepreședintele federației sindicale Sanitas, Răzvan Rae.

Răzvan Rae a menționat că Sanitas este dispus să facă concesii, dar numai față de propunerile înaintate de către federația sindicală către Guvern.

„Trebuie subliniat că Sanitas nu își dorește nici ca România să piardă fondurile din PNRR, nici o grevă generală care să blocheze activitatea din sănătate pe termen nelimitat, însă am ajuns să apelăm la aceste forme extreme pentru că legea nu a fost concepută corect, iar acum a venit momentul ca dialogul social să primeze.

Legat de concesii, suntem dispuși, dar numai față de propunerea noastră, nu față de baza greșită a Guvernului, tocmai de aceea am și contestat proiectul. Noi am venit cu o propunere concretă, de care nu s-a ținut cont în cele trei săptămâni până vineri, iar după apariția ultimei variante, elaborată în birou de cel mult patru angajați, am înaintat o nouă propunere partidelor politice. În cadrul acesteia, avem linii roșii clare sub care nu negociem, principala fiind anvelopa bugetară de 20% pe ordonator de credite, iar o altă linie roșie esențială este eliminarea articolului 7, alineatul 7, care limitează procentual angajații ce pot primi sporuri pentru condiții deosebite, periculoase sau grele”, a relatat vicepreședintele Sanitas.

De asemenea, Răzvan Rae a declarat că federația sindicală Sanitas este dispusă să meargă la negocieri cu Parlamentul, în condițiile în care, potrivit deciziei instanței, un guvern fără puteri depline nu are legitimitatea necesară pentru realizarea acestei legi.

„Vom aștepta instalarea unui Guvern cu puteri depline sau mai există și varianta ca Parlamentul să preia negocierile, iar atunci vom purta dialogul social în comisiile de specialitate. Noi nu am refuzat niciodată dialogul social, dar, după ce am încercat în mod repetat și pașnic să purtăm discuții normale, chiar și cu instituții despre care știam că nu au competența de a elabora astfel de legi, și după ce ni s-a refuzat acest drept, am apelat la calea legală. Acum a devenit imposibilă purtarea dialogului social cu acest Guvern, potrivit deciziei instanței”, a relatat Rae.

Sindicatele din Educație vor refuza negocierile până la învestirea unui nou premier

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a transmis că sindicatele din Educație nu vor merge la negocieri cu Executivul, întrucât Cabinetul condus de Ilie Bolojan nu are puteri depline, aspect care ar putea face imposibilă adoptarea Legii.

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„Conform Constituției și a legislației în vigoare, un guvern interimar nu are dreptul să promoveze acte normative, ordonanțe de urgență sau legi, astfel încât inițiativa nu poate veni decât din partea Parlamentului. De aceea, este esențial să avem un guvern cu puteri depline, pentru a ieși din perioada de instabilitate și pentru a avea un partener real de negociere, întrucât actualul guvern demis nu are calitatea legală de a purta discuții pe această lege.

Pozițiile exprimate de domnul Bolojan și de domnul Pîslaru nu au adus nimic concret, deoarece domniile lor nu au negociat, ci s-au limitat doar la informări”, susține Marius Nistor.

Spre deosebire de Sanitas, federația sindicală condusă de Marius Nistor arată că Parlamentul nu ar avea legitimitate pentru purtarea negocierilor, în locul Guvernului:

„Ce să treacă prin Parlament? Dacă instanța a suspendat proiectul Guvernului, atunci nu avem ce negocia cu Parlamentul. Așteptăm să avem un partener de dialog, deci învestirea unui guvern cu puteri depline.”

Cele trei efecte ale hotărârii instanței privind Legea Salarizării

Judecătorii Curții de Apel București au admis marți cererea de ordonanță președințială a Federației Naționale SANITAS împotriva Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Prin hotărârea nr. 1282/2026, instanța a suspendat procedura proiectului Legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul ministerului pe 17 iulie 2026, până la soluționarea definitivă a dosarului.

Decizia are drept efect imediat blocarea traseului legislativ al proiectului și obligă statul să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public, în timp ce greva generală din Sănătate rămâne programată pentru 28 iulie.

Potrivit soluției hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

În motivarea deciziei, instanța a decis: „Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în ziua de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București.”

Hotărârea instanței are trei efecte principale:

Proiectul publicat pe 17 iulie 2026 nu mai poate fi introdus sau dezbătut în Parlament, Guvernul este obligat să reia negocierile oficiale cu sindicatele, Dialogul social devine o etapă obligatorie înaintea oricărui demers legislativ în domeniul salarizării bugetarilor.

Proiectul Legii salarizării unitare reprezintă o reformă asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.