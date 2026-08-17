Bolojan critică investițiile în stadioane: „Nu umplem tribuna nici cu toți cetățenii comunei”

Premierul Ilie Bolojan critică modul în care au fost finanțate în ultimii ani unele proiecte de infrastructură sportivă și spune că România a ajuns să aibă stadioane în localități care nu mai au echipe de fotbal sau săli de sport supradimensionate pentru comunitățile respective.

Bolojan a dat exemplul unor stadioane construite în localități în care echipele de fotbal nu mai există sau evoluează la un nivel la care nu pot atrage suficient public pentru a umple tribunele.

„O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțarea pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal sau avem două stadioane în orașe unde echipa de fotbal este la un nivel la care niciodată nu va umple cu public un stadion”, a declarat Bolojan, scrie Mediafax.

Premierul a criticat și construirea unor săli de sport de mari dimensiuni în comune mici.

„Avem săli de sport în niște comune mici. Cele din sticlă, cele mari, cu tribune, în care dacă mobilizăm toți cetățenii comunei, s-ar putea să nu umplem tribuna”, a spus el.

Bolojan vrea cofinanțare pentru proiectele locale

Potrivit premierului, una dintre soluții este ca autoritățile locale să contribuie financiar la proiectele finanțate de la bugetul de stat.

El a arătat că anul trecut a fost introdusă o cofinanțare de 25% din partea autorităților locale pentru astfel de proiecte.

„Și cred că pentru toate proiectele care vin, e bine să existe o cofinanțare din partea autorităților locale. Pentru că altfel tendința primarului este să facă un proiect cât mai mare dacă e de la bugetul de stat”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că această abordare ar trebui să ducă la o selecție mai atentă a investițiilor și la proiecte adaptate nevoilor reale ale comunităților.

România a supracontractat lucrările

Declarațiile despre investițiile sportive au fost făcute în contextul în care Bolojan a vorbit despre problemele de finanțare a proiectelor de infrastructură și despre lucrările care au fost începute sau contractate în anii anteriori.

El a spus că una dintre erorile făcute a fost supracontractarea lucrărilor, adică semnarea unor contracte pentru valori mult mai mari decât fondurile disponibile ulterior.

„De exemplu, la Ministerul Transporturilor am avut inițial un PNRR alocat de 7,4 miliarde și am semnat contracte de peste 19 miliarde de euro. După care, în baza evaluării, n-au mai rămas 7,4, au rămas 5,5. Deci gândiți-vă că noi am semnat, am supracontractat în general pe toate axele, nu știu, transporturi sau pe rețele de apă și canalizare 300% supracontractare”, a declarat Bolojan.

El a spus că semnarea contractelor este simplă, însă problemele apar ulterior, atunci când nu există bani pentru plata lucrărilor.

„E simplu să le semnezi, dar e mai greu după aceea să le finanțezi, să le explici constructorilor de ce nu ai bani să le plătești și lucrările băltesc”, a afirmat premierul.

Ce se întâmplă cu șantierele unde nu se lucrează

Bolojan a explicat că, din cauza limitărilor bugetare, autoritățile au fost nevoite să prioritizeze lucrările aflate deja în execuție și proiectele finanțate prin PNRR.

„Tot ce era început deja și cu lucrările în șantier, tot ce ținea de PNRR, a trebuit prioritizat ca să nu pierdem banii. Aceasta a fost prioritatea numărul 1”, a spus el.

Pentru proiectele care nu sunt incluse în PNRR și pentru care nu există suficiente fonduri, ordinele de începere au fost date cu întârziere, în funcție de posibilitățile bugetului.

„Vă rog să vă gândiți că avem multe șantiere unde vă întrebați pe bună dreptate de ce nu se lucrează. În afară de incapacitatea administrativă, în afară de constructori slabi, nu se lucrează în multe lucruri pentru că nu vine finanțarea. Și asta trebuie să evităm în anii următori”, a declarat Bolojan.

Lucrări amânate pentru 2027

Premierul a mai spus că Guvernul a amânat începerea unor lucrări care, potrivit planificării inițiale, trebuiau să înceapă la 1 ianuarie 2027.

Aceste proiecte ar fi urmat să fie finanțate în proporție de 75% de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții.

„Nu avem acești bani. Și atunci, știm că anul viitor va fi din nou un an cu presiune bugetară, pentru că avem foarte multe lucrări începute pe CNI și nu mai putem deschide altele pe finanțarea bugetului de stat”, a explicat Bolojan.

În cazul Ministerului Transporturilor, el a spus că noi șantiere vor fi deschise începând de anul viitor pe măsură ce lucrările aflate deja în execuție vor fi finalizate.