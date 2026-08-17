 Gemeni de un an și fratele lor de doi ani, abandonați de părinți în Neamț. Nicio rudă nu vrea să-i ia acasă | adevarul.ro
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Gemeni de un an și fratele lor de doi ani, abandonați de părinți în Neamț. Nicio rudă nu vrea să-i ia acasă

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Un caz cutremurător a fost înregistrat în Roman, județul Neamț, unde trei frați, doi gemeni de numai un an și fratele lor în vârstă de doi ani, au ajuns în grija statului după ce părinții au decis să renunțe la ei.

Trei frați de un an și doi ani, abandonați de părinți în Neamț. FOTO Shutterstock
Trei frați de un an și doi ani, abandonați de părinți în Neamț. FOTO Shutterstock

Potrivit informațiilor prezentate de Observator News, mama copiilor s-ar fi prezentat în fața autorităților și ar fi anunțat că nu mai dorește să aibă grijă de cei trei copii. În urma unei anchete sociale, autoritățile au constatat că nici condițiile în care locuiau copiii nu erau corespunzătoare.

Asistenții sociali au încercat să-i convingă pe părinți să-și păstreze copiii și le-au oferit sprijin pentru depășirea situației în care se aflau. Demersurile nu ar fi avut însă rezultat, părinții menținându-și decizia de a nu mai avea grijă de cei trei frați.

După ce părinții au renunțat la copii, autoritățile au încercat să identifice rude care să îi poată lua în îngrijire. Căutările nu au avut însă succes, astfel că cei trei frați au fost preluați de sistemul de protecție a copilului.

În prezent, copiii se află la Centrul de Primire în Regim de Urgență din Roman, unde primesc îngrijire și protecție.

Cazul este cu atât mai grav cu cât, potrivit sursei citate, părinții celor trei copii ar mai fi pierdut luna trecută un bebeluș în vârstă de doar două luni. Copilul ar fi murit în spital.

Autoritățile urmează să stabilească măsurile necesare pentru protejarea celor trei frați și pentru identificarea unei soluții pe termen lung privind îngrijirea lor.

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