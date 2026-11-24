Fenomenul cunoscut în literatura de specialitate drept „decese ale disperării” – mortalitatea atribuită consumului excesiv de alcool, supradozelor de droguri și sinuciderilor – este asociat în mod tradițional cu Statele Unite ale Americii.

„Decesele disperării”, fenomenul care ia avânt în Europa Foto: Pixabay

Un studiu recent publicat în revista The Lancet Regional Health – Europe arată însă că bătrânul continent nu este ferit de această realitate. Deși, în ansamblu, media europeană rămâne sub cea americană, există regiuni în care indicatorii au atins niveluri comparabile sau chiar superioare celor din SUA. Cele mai afectate zone se concentrează în Europa de Nord și de Est, în Insulele Britanice și în anumite regiuni din Suedia.

Cercetarea, care a analizat date de mortalitate la nivel regional, evidențiază o heterogenitate profundă în interiorul Europei, unde diferențele dintre regiunile bogate și cele sărace, dintre mediul urban și cel rural sau dintre statele cu politici sociale robuste și cele cu sisteme de protecție fragilizate pot fi la fel de mari ca diferențele transatlantice.

În acest context, „decesele disperării” nu mai pot fi tratate de europeni ca o problemă exclusiv americană, ci ca un indicator al unor fracturi sociale care se adâncesc și pe partea aceasta a Atlanticului.

Deși cercetarea nu măsoară și decesele din țara noastră, având în vedere diferențele între Est și Vest ne pot oferi semne de îngrijorare. În cazul bărbaților, cele mai mari pierderi se concentrează în nordul și estul continentului, iar în anumite regiuni din Polonia, Lituania și Scoția impactul depășește nivelul înregistrat în Statele Unite. Regiunea Łódź din Polonia se remarcă printr-o pierdere de până la 26 de luni în rândul bărbaților. La polul opus, sudul Europei este mult mai puțin afectat: în regiuni precum Liguria, Sicilia și Lazio, din Italia, pierderea este uneori de mai puțin de patru luni.

În cazul femeilor, diferențele geografice urmează un model asemănător, dar sunt mai puțin accentuate. Scoția este singura regiune europeană în care pierderea speranței de viață, estimată la zece luni, depășește nivelul american. Wallonia, sudul Finlandei și Lituania se numără, de asemenea, printre zonele cu valori ridicate. În schimb, în Calabria și Sicilia, precum și în Extremadura, Spania, pierderea este de aproximativ o lună și jumătate.

Psiholog: „Din practica de cabinet, băutura rămâne principalul drog”

Psihologul Bogdan Cotiga atrage atenția pentru Adevărul că fenomenul nu poate fi redus la o singură cauză sau la o singură substanță. Din practica sa de cabinet, el descrie o realitate în care alcoolul rămâne principalul factor de risc, dar unde drogurile ușoare și substanțele percepute ca inofensive câștigă teren în rândul generațiilor tinere, suprapunându-se peste o stare de vulnerabilitate emoțională tot mai vizibilă.

„Din practica de cabinet pot spune că băutura rămâne principalul drog, iar alcoolismul este foarte răspândit, dar nu este vorba doar despre această dependență. Drogurile ușoare sunt și ele mult mai răspândite în rândul adolescenților decât acum 10–15 ani; mă refer la marihuana și la diverse substanțe care nu dau neapărat dependență. Acestea se suprapun peste o stare pe care tot mai mulți adolescenți o au”, a precizat Bogdan Cotiga.

Observația psihologului se corelează cu datele studiului, care arată că în regiunile est-europene și în cele nordice mortalitatea prin alcool și sinucidere a crescut constant în ultimul deceniu, în timp ce supradozele au înregistrat valori ridicate în special în Insulele Britanice. Explicația nu ține doar de accesul la substanțe, ci și de contextul social în care acestea sunt consumate. Cotiga descrie un paradox al conectării aparente, în care tehnologia creează iluzia apropierii, dar erodează relațiile profunde care ofereau sprijin emoțional real.

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„Trăim un paradox: deși aparent suntem mai conectați la lumea din jur, în realitate suntem mai singuri, pentru că această conectare este superficială. Avem senzația că suntem mai aproape de ceilalți pentru că îi putem suna sau le putem scrie mesaje, dar tehnologia ne permite și să ne separăm mai ușor și să construim relații superficiale”, a explicat Bogdan Cotiga.

De ce Europa de Est e mai expusă „deceselor disperării”

Studiul nu stabilește relații cauzale directe între o singură variabilă – fie ea criza locurilor de muncă, declinul comunităților industriale sau accesul redus la servicii de sănătate mintală – și mortalitatea prin aceste cauze. În schimb, poate sugera o convergență de factori care acționează simultan: sărăcia persistentă, singurătatea, abandonul școlar timpuriu, consumul de substanțe ca mecanism de adaptare la stresul cronic și subdiagnosticarea tulburărilor psihice.

În regiunile est-europene, aceste vulnerabilități se suprapun peste tranziția post-comunistă, migrația masivă a populației tinere și sistemele de sănătate subfinanțate.

Cotiga nuanțează și el această explicație, arătând că problema nu este doar economică sau instituțională, ci ține de felul în care comunitățile își construiesc și își întrețin legăturile. El amintește de o perioadă în care disponibilitatea dintre oameni era mai mare, nu pentru că tehnologia lipsea, ci pentru că relațiile cereau timp, prezență fizică și implicare.

„Nu critic progresul tehnologic, îl folosesc și eu, dar disponibilitatea dintre doi prieteni era mult mai mare când singura modalitate de comunicare era telefonul fix. Doi elevi de clasa a VIII-a sau a IX-a trebuiau să se întâlnească, să iasă în oraș și să stea de vorbă, adică să aibă grijă unul de celălalt și de relația dintre ei. Acum acest lucru nu mai este necesar: putem vorbi pe cameră oricând, la orice oră și gratuit. Se pierde astfel intenția de a-i oferi celuilalt timp și de a te ocupa de problemele lui. Relațiile devin mai superficiale, indivizii mai singuri, iar depresia se poate instala și poate duce la diverse modalități de contrabalansare, inclusiv la consumul de droguri”, susține Bogdan Cotiga.

O observație importantă a studiului vizează și Insulele Britanice, unde mortalitatea prin alcool și sinucidere a cunoscut creșteri semnificative în anumite comunități după criza financiară din 2008 și după politicile de austeritate care au urmat. Acest lucru contrazice narativa conform căreia „decesele disperării” sunt un produs al unor sisteme de sănătate precare sau al unor culturi naționale predispuse la exces. În realitate, chiar și în țări cu tradiție în politici sociale, decalajele regionale și erodarea serviciilor publice pot produce aceleași efecte.

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Studiul nu include toate statele europene și nu acoperă uniform toate cauzele de deces. Datele privind supradozele sunt adesea subraportate în țările cu sisteme de monitorizare mai puțin dezvoltate, iar sinuciderile pot fi clasificate eronat din rațiuni culturale sau administrative. Prin urmare, magnitudinea reală a fenomenului ar putea fi mai mare decât cea indicată de statisticile oficiale, în special în Europa de Est, unde accesul la autopsii toxicologice și la raportarea standardizată rămâne inegal.

Cotiga adaugă o dimensiune suplimentară acestei discuții, subliniind că pandemia de COVID-19 a acționat ca un accelerator al izolării sociale, oferind totodată o justificare pentru retragerea din relațiile interpersonale. El nu descrie pandemia ca pe o cauză unică, ci ca pe un factor care a legitimat și a normalizat separarea.

„Pandemia ne-a deschis ochii, nu neapărat în sens pozitiv. Ne-a arătat că putem sta foarte mult acasă, că putem lucra de acasă și că putem face multe lucruri fără contact fizic. Forțați de un virus și de o amenințare reală, am văzut că putem fi separați și că ne putem trăi viețile în continuare separați, fără ca acest lucru să fie o problemă prea mare. Dacă pandemia a accentuat această separare și individualizare, concluzia este ușor de tras”, conchide Bogdan Cotiga.