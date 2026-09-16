 Criză la Ambulanță: 17 servicii județene nu au bani pentru cheltuielile lunii septembrie. Sindicaliștii cer intervenția președintelui | adevarul.ro
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Criză la Ambulanță: 17 servicii județene nu au bani pentru cheltuielile lunii septembrie. Sindicaliștii cer intervenția președintelui

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Serviciile de ambulanță din 17 județe se confruntă cu o criză de finanțare, după ce au rămas fără fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente din luna septembrie. Ministerul Sănătății încearcă să evite blocajele folosind un fond de rezervă destinat situațiilor critice, însă reprezentanții sindicali avertizează că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară pentru ultimul trimestru al anului.

Serviciile de ambulanţă din mai multe judeţe nu au finanţarea necesară pentru luna septembrie
Serviciile de ambulanţă din mai multe judeţe nu au finanţarea necesară pentru luna septembrie Foto: Mircea Moira / Shutterstock

Președintele Gheorghe Chiș, liderul Federației Naționale Sindicale Ambulanța, a declarat că aproximativ 17 servicii județene de ambulanță nu mai dispun de resurse suficiente pentru acoperirea cheltuielilor materiale, precum combustibilul, reparațiile, medicamentele și materialele sanitare, potrivit News.ro.

„Ne-am trezit în luna august că o parte de aproximativ 17 servicii de ambulanță nu mai au buget necesar pentru a acoperi luna septembrie”, a afirmat acesta.

„Cele 17 servicii de ambulanță care nu au buget suficient pe luna septembrie”  

Potrivit sindicaliștilor, fondurile pentru salarii sunt asigurate până la finalul lunii noiembrie, însă problemele majore apar la capitolul cheltuieli operaționale. Federația a solicitat Ministerului Sănătății o suplimentare de buget de aproximativ 90-100 milioane de lei pentru funcționarea serviciilor.

„Pe partea de cheltuieli materiale avem o mare problemă și din analiză au ieșit cele 17 servicii de ambulanță care nu au buget suficient pe luna septembrie”, a explicat Gheorghe Chiș.

Pentru a evita blocajele imediate, Ministerul Sănătății va utiliza fondul de rezervă constituit special pentru situații de urgență. Din aceste sume vor putea fi decontate cheltuieli urgente astfel încât activitatea să nu fie afectată în cursul acestei luni.

„Cu sprijinul Ministerului Sănătății, vom ieși din perioada de criză”, a spus liderul sindical, avertizând însă că situația rămâne incertă după 1 octombrie.

Sindicaliștii de la Ambulanță susțin că lipsa unui guvern cu puteri depline întârzie adoptarea unei rectificări bugetare. În acest context, sindicaliștii încearcă să obțină sprijin la cel mai înalt nivel.

„Încercăm să sensibilizăm președintele României, în primul rând, că Guvern nu avem”, a declarat Gheorghe Chiș.

„Trebuie să asigurăm urgențele gradul zero, cod roșu, pentru că acolo e vorba de viață și moarte”

Chiș avertizează că, în lipsa unor fonduri suplimentare pentru trimestrul al patrulea, serviciile de ambulanță ar putea fi obligate să își prioritizeze strict intervențiile de urgență majoră.

„Trebuie să asigurăm urgențele gradul zero, cod roșu, pentru că acolo e vorba de viață și moarte. Celelalte, transporturi, transferuri, cu părere de rău, nu vor putea fi onorate”, a explicat liderul sindical.

Sindicaliștii spun că situația este una fără precedent în ultimii ani și susțin că fără o rectificare bugetară rapidă există riscul ca activitatea serviciilor de ambulanță să fie afectată în sezonul rece, când cheltuielile cresc considerabil.

„Trebuie făcut ceva”, a concluzionat președintele Federației Ambulanța.

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