Tulburarea de personalitate borderline și comportamentul infracțional feminin

Traumele, dificultățile emoționale și relațiile instabile pot face parte din istoricul unor femei care ajung în sistemul de justiție penală. Dar nici experiențele dureroase, nici diagnosticul de tulburare de personalitate borderline nu explică, singure, comiterea unei infracțiuni. O analiză publicată de Diana-Irina Iordache pe JURIDICE.ro de arată de ce fiecare caz trebuie înțeles dincolo de etichetele medicale.

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Tulburarea de personalitate borderline poate implica emoții intense și schimbătoare, impulsivitate, relații instabile și o sensibilitate crescută la abandon. Aceste dificultăți descriu un profil clinic, nu demonstrează că o persoană este periculoasă și nu explică automat comportamentul său.

În cazul femeilor implicate în sistemul de justiție, cercetările discutate în articol descriu frecvent o suprapunere între experiențe de abuz, probleme de sănătate mintală, consum de substanțe și dificultăți sociale. Contează însă felul în care acești factori se combină în viața fiecărei persoane, nu simpla lor prezență.

Trauma nu este un destin

Abuzul, neglijarea și alte experiențe adverse din copilărie pot fi asociate cu dificultăți emoționale și relaționale ulterioare. Unele studii au identificat și asocieri între acumularea acestor experiențe și comportamentul infracțional.

O asociere statistică nu dovedește însă o cauză directă. Persoane care au trecut prin experiențe aparent asemănătoare pot avea parcursuri foarte diferite. De aceea, explicația simplificată „traumă–borderline–infracțiune” trebuie evitată.

Pentru înțelegerea unui caz concret sunt relevante atât trecutul persoanei, cât și împrejurările faptei: conflictele, consumul de substanțe, capacitatea de a controla impulsurile și mediul social.

De ce contează contextul unei fapte

O reacție impulsivă, apărută într-un conflict și însoțită de emoții puternice, nu presupune neapărat aceleași mecanisme psihologice ca o faptă planificată. Diferența poate conta pentru evaluare și pentru alegerea intervenției, fără a transforma explicația psihologică într-o justificare a conduitei.

În cazul femeilor, analiza trebuie să țină seama și de experiențele de victimizare și de dificultățile relaționale sau sociale. Nu există însă un traseu unic către comportamentul infracțional. Nici istoricul de abuz, nici diagnosticul nu pot înlocui evaluarea individuală.

Terapia poate fi o parte a reabilitării, nu o soluție universală

Una dintre intervențiile folosite pentru dificultățile asociate tulburării borderline este terapia dialectic-comportamentală. Aceasta urmărește dezvoltarea capacității de a gestiona emoțiile intense, de a tolera situațiile dificile și de a controla reacțiile impulsive.

Terapia a fost adaptată și pentru mediul penitenciar. Totuși, rezultatele discutate în articol nu permit concluzia că este eficientă pentru toate femeile implicate în sistemul penal. Nici ameliorarea simptomelor nu înseamnă automat reducerea riscului de a comite o nouă infracțiune.

Reabilitarea trebuie să ia în considerare și consumul problematic de substanțe, relațiile, locuirea și reintegrarea socială. Tratamentul psihologic poate fi o componentă a acestui proces, nu un înlocuitor pentru toate celelalte forme de sprijin.

Mesajul central al cercetării publicate pe JURIDICE.ro este simplu: înțelegerea vulnerabilităților unei persoane și responsabilitatea pentru prejudiciul produs nu se exclud.