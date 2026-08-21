Sindicaliștii din Ambulanță amenință cu acțiuni radicale. Nemulțumirile privind Legea salarizării

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) contestă forma actuală a proiectului legii salarizării, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Reprezentanții federației susțin că anumite prevederi dezavantajează personalul operativ de intervenție și solicită modificarea proiectului.

Sindicaliștii reclamă, în special, faptul că propunerile formulate de Ministerul Sănătății pentru serviciile publice de ambulanță nu ar fi fost preluate integral în documentul pus în dezbatere.

Sindicaliștii transmit un avertisment Ministerului Muncii și spun că, în cazul în care solicitările agreate cu Ministerul Sănătății nu vor fi incluse în forma finală a proiectului, angajații serviciilor publice de ambulanță ar putea recurge la proteste.

„În condițiile în care nu se vor prelua integral propunerile Ministerului Sănătății propuse și agreate de FNSAR, a fi introduse în proiectul de salarizare, începând cu săptămâna viitoare personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de FNSAR ia în calcul declanșarea de acțiuni radicale, până la obținerea prevederilor agreate de Ministerul Sănătății și introducerea lor în proiectul de lege”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii contestă diferențierea salarială între județe

Una dintre principalele nemulțumiri vizează împărțirea personalului operativ de intervenție în două categorii salariale, în funcție de existența sau nu a unui centru universitar în județ.

Potrivit FNSAR, angajații serviciilor de ambulanță din județele fără centre universitare ar urma să aibă un nivel de salarizare mai redus decât cei din județele în care există astfel de centre.

Federația consideră că această diferențiere nu este justificată și cere eliminarea ei.

„Precizăm, Nu există motiv de diferențiere!!”, transmit reprezentanții FNSAR.

Se cer sporuri la nivelul prevăzut de legislația actuală

O altă solicitare se referă la sporurile acordate personalului care lucrează în teren, în regim de urgență și în condiții considerate deosebit de periculoase.

FNSAR cere revenirea la prevederile actuale ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale HG nr. 153/2018, actul normativ care reglementează sporurile pentru condiții de muncă.

Federația susține că personalul operativ din serviciile publice de ambulanță trebuie să beneficieze în continuare de nivelul superior al sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase, având în vedere activitatea desfășurată în teren și riscurile asociate intervențiilor de urgență.