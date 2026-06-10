Protest masiv al ambulanțierilor pe 11 iunie. FNSAR critică proiectul legii salarizării

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) anunță protest național pe 11 iunie la București, în fața Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii, acuzând că proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor ar reduce sporurile și veniturile personalului din ambulanțe.

Acțiunea este organizată în fața a două instituții guvernamentale: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în intervalele 09:30–10:30, respectiv 10:30–11:30.

Potrivit organizatorilor, protestul este determinat de proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care ar prevede reducerea unor sporuri esențiale, precum cele pentru ture, gărzi, zile de repaus și condiții periculoase.

Sindicaliștii avertizează că noile coeficiente de salarizare nu ar asigura menținerea veniturilor actuale pentru o parte semnificativă a personalului, în lipsa unor majorări solicitate.

La acțiune sunt așteptate până la 1.000 de persoane, iar în ziua protestului toate ambulanțele operative din serviciile publice vor afișa mesaje de tip „Protest național”.

Protestul vine în contextul în care mai multe manifestații au fost organizate în ultima perioadă în fața sediilor instituțiilor fiscale din aproape toate județele țării. Funcționarii reclamă prevederile noului proiect de lege privind salarizarea și cer un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să reflecte responsabilitățile pe care le au.

Reprezentanții angajaților avertizează că, în forma actuală, proiectul legislativ ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre salariați. Potrivit acestora, unele categorii de personal riscă să piardă între 2.000 și 4.000 de lei din veniturile lunare.