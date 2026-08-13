TikTok a eliminat toate videoclipurile și mesajele despre „ambulanța neagră”, după ce CNA a cerut platformei să intervină. Măsura vine la câteva zile după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj, despre care anchetatorii spun că a fost provocat de zvonuri răspândite pe TikTok.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat joi că platforma TikTok a eliminat conținutul reclamat în legătură cu „ambulanța neagră” și a extins măsura la toate mesajele asociate hashtagului #ambulanțaneagră.

Decizia vine după ce CNA a analizat, în ședința de marți, 11 august, sesizările primite cu privire la mesajele care promovau legenda „ambulanței care fură copii”.

CNA a analizat 90 de mesaje despre „ambulanța neagră”

Potrivit CNA, au fost examinate 90 de mesaje audiovizuale care aveau ca temă „ambulanța neagră” sau „salvarea neagră”.

Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal identificat. Astfel, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a pus în aplicare solicitarea și a eliminat mesajele reclamate.

Mai mult, TikTok a extins măsura și a eliminat toate mesajele marcate cu #ambulantaneagra, anunțând că va monitoriza și mesajele conexe. „Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă”, a transmis CNA.

Atac violent în Cluj

Decizia CNA și a TikTok vine după un incident violent produs în seara zilei de 8 august, în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. Un echipaj de ambulanță se deplasa pentru a prelua un pacient care se simțea rău. La intrarea în localitate, ambulanțierii au oprit pentru a cere indicații.

Mai mulți localnici au început să filmeze autosanitara și să se agite, iar situația a escaladat rapid. Potrivit anchetei, oamenii erau convinși că ambulanța ar fi una dintre cele despre care circulau zvonuri pe TikTok că ar veni să răpească copii.

Autosanitara a fost blocată de două autoturisme și atacată cu bâte, topoare și pietre.

Geamurile ambulanței au fost sparte, iar șoferul a fost rănit grav la ochi de fragmentele de sticlă.

Șapte persoane, arestate preventiv

În urma atacului, polițiștii au reținut inițial trei persoane, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani.

Ulterior, în dosar au fost arestate preventiv șapte persoane, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani. Printre acestea se află și o femeie.

Judecătoria Dej a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni precum distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„S-au speriat” de zvonurile de pe TikTok

Ulterior atacului, mama unuia dintre tinerii implicați a declarat că zvonul despre ambulanțele care ar fura copii circula pe TikTok.

Femeia a încercat să explice comportamentul tinerilor prin faptul că aceștia s-ar fi speriat.

„Să-i omoare, să le ia organismul din ei. Se aude că fură copii. Salvarea a venit; erau trei copii în sat și s-au dat la ei”, a spus aceasta.

CNA a transmis că intervenția împotriva conținutului despre „ambulanța neagră” este necesară, deoarece informațiile false distribuite pe rețelele sociale pot genera panică și chiar comportamente violente.