 Zeci de materiale de pe TikTok despre „Ambulanța Neagră”, șterse la ordinul CNA | adevarul.ro
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Zeci de materiale de pe TikTok despre „Ambulanța Neagră”, șterse la ordinul CNA

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CNA a dispus, marți, măsuri împotriva a 90 de materiale despre „Ambulanța Neagră”, identificate pe TikTok, după ce a constatat încălcarea Legii audiovizualului privind informarea obiectivă a publicului.

ambulanta atacata
Decizia a fost luată după ce o ambulanță au fost atacată în Cluj FOTO Dejeanul

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat, în ședința publică din 11 august 2026, mai multe materiale audiovizuale identificate pe TikTok și Facebook și a constatat încălcarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, a transmis instituția printr-un comunicat.

CNA a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control pentru conținuturi referitoare la subiectul „Ambulanța Neagră” sau „Salvarea Neagră”, identificate pe mai multe conturi de pe platforma TikTok.

Raportul cuprinde 57 de linkuri, reprezentând autosesizări, precum și alte 33 de linkuri către materiale audiovizuale pe aceeași temă.

În aceeași ședință, membrii CNA au analizat și un material publicat la 7 august 2026 pe contul de Facebook „Bales Victor”.

Materialul conține un fragment dintr-un interviu acordat de președinta Maia Sandu, peste care este suprapus comentariul: „Iar Bolojan s-a executat și în fiecare seară trimite peste 700 MW către Republica Moldova, îndemnându-i pe cetățenii români să facă economie!”

În urma analizării materialelor, Consiliul Național al Audiovizualului a constatat încălcarea dispozițiilor articolului 3, alineatul (2), din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Potrivit prevederii legale invocate de CNA, „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”.

Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materialele analizate.

Decizia vine după ce o ambulanță aflată în misiune a fost atacată în județul Cluj. Medicii au fost luați la țintă cu bâte, topoare și pietre, după ce agresorii au crezut că autosanitara este o „ambulanță care fură copii”, în urma unor zvonuri care circulau pe TikTok.

În urma incidentului, șapte persoane, între care și o femeie, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej.

Ulterior, mama unuia dintre inculpații care au atacat o ambulanță în județul Cluj a spus că zvonul circula pe TikTok și a explicat gestul tinerilor prin faptul că „s-au speriat”. „Să-i omoare, să le ia organismul din ei. Se aude că fură copii. Salvarea a venit; erau trei copii în sat și s-au dat la ei”, a spus femeia jurnaliștilor.

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