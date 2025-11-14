Vremea vineri, 14 noiembrie. Soare și temperaturi ridicate. Unde este ceață

Vineri, 14 noiembrie, vremea va fi însorită și caldă în zonele de deal și munte. Va fi însă și multă ceață în zona de câmpie.

În Dobrogea și Bărăganul, vremea este închisă și se va produce ceață la începutul zilei. Soarele își va intra în drepturi pe la prânz, în zona Dobrogei, când vor fi 13-14 grade. În schimb, în Bărăgan va fi înnorat și temperaturile rămân mai scăzute.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei ceața este prezentă dimineață în multe zone și este posibil să apară și soarele după prânz. Maximele pe la 11-12 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea este schimbătoare, cu ceață dimineața și soare la amiază, când se vor atinge vreo 12 grade.

În vestul României este ceață densă dimineața la câmpie, iar mai târziu soarele va încălzi toată regiunea. Se pot atinge valori de 19 grade.

În Oltenia înnorările persistă în prima parte a zilei. În timpul zilei sunt anunțate temperaturi mai ridicate, în jur de 14-15 grade.

În sudul țării atmosfera este închisă și destul de rece în zonele de câmpie, În schimb în Dealurile Munteniei vremea se anunță plăcută și mai caldă decât ar fi normal.

Vremea în București

În București este ceață și valorile se vor încadra cel mult la 13 grade după prânz. Ceața revine după lăsarea nopții și temperatura coboară până la 3-4 grade.

Vremea la Munte

Este vreme frumoasă și cer senin în majoritatea masivelor. Chiar dacă dimineța este rece, amiaza aduce temperaturi în creștere față de ieri și vreme neobișnuit de caldă pentru data din calendar.