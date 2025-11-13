Toamnă blândă în aproape toată țara, cu ceață dimineața. Temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade

Meteorologii anunță că joi, 13 noiembrie, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade, în special în regiunile deluroase din vestul țării.

„Cerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase și montane, dar cu nebulozitate joasă și ceață în restul teritoriului, local în prima parte a zilei și noaptea și pe alocuri persistente în sud și centru. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, dar și ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral”, a transmis ANM.

În Capitală, dimineața și mai ales noaptea va fi nebulozitate joasă sau ceață, însă după-amiaza va crește probabilitatea ca cerul să devină variabil.

„Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 2...4 grade”, au precizat meteorologii.

Ceață în mai multe zone

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră (07:00), nu sunt înregistrate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe artere rutiere din județele: Călărași, Constanța, Ialomița și Ilfov.

Pe autostrăzile adiacente capitalei, respectiv A 0, A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București-Ploiești, precum și pe autostrada A 4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea este scăzută, pe alocuri, sub 100 de metri.

În ceea ce privește valorile de trafic, acestea sunt în creștere în zona marilor municipii, iar la intrările în capitală se circulă în condiții de aglomerație pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, pe DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila.

De asemenea, este trafic intens și pe autostrada A 1 București - Pitești, tot la intrarea în capitală, precum și pe Centura București, în zona localităților Bragadiru, Chiajna, Chitila, Otopeni și Pantelimon.

„Pentru evitarea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului, reducând-o în condiții de ceață, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de schimbarea direcției și să evite manevrele riscante!”, a tranmis Poliția.