Vremea miercuri, 12 noiembrie. Se încălzește ușor în toată țara

Valorile termice diurne vor fi mai mari faţă de normele perioadei în sudul şi estul ţării, iar în rest vor fi apropiate de acestea.

Cerul va avea înnorări îndeosebi ziua, persistente mai ales în nord şi est. Va ploua slab pe arii restrânse în Maramureş, Moldova şi în Transilvania şi cu totul izolat în rest, iar la altitudini mari în zona montană vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări la munte şi în nord-est.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 8 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe spaţii mici va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi în uşoară creştere.

În București, cerul va avea înnorări şi trecãtor va mai ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 5...7 grade, potrivit Observator.

Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic al perioadei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când vor mai fi condiţii reduse de ploaie slabă, iar pe parcursul nopţii probabilitatea de formare a ceţii sau a norilor joşi va fi ridicată. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 13 grade, iar cea minimă va fi de 3...5 grade. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

La munte, va ploua slab în Carpaţii Orientali şi izolat în rest, iar la altitudini mari vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări.