Vremea se încălzește simțitor. La cât ajung temperaturile în weekend

Meteorologii anunță vreme neobișnuit de caldă în acest weekend, cu temperaturi maxime care vor ajunge din nou la 20 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, România va fi traversată de un val de aer cald, fiind de așteptat temperaturi de 20 de grade la sfârșitul acestei săptămâni în zonele deluroase din partea de sud a țării, în de zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, dar și în partea de vest, în Banat, și în Crișana.

„Vom simți o creștere a acestor temperaturi. Dacă astăzi la nivelul țării așteptăm maxime între 9 și 16 grade, mâine și apoi în weekend foarte posibil să crească aceste valori cu 2-3 grade, ceea ce contează cu atât mai mult cu cât aria temperaturilor cu valori mai ridicate va fi din ce în ce mai mare. Însă acest episod cu temperaturi cu mult peste normalul jumătății de noiembrie nu va ține foarte mult. Săptămâna viitoare așteptăm o vreme foarte capricioasă, o vreme care categoric va aduce și o scădere a temperaturilor, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, dar ne așteptăm în special la multe episoade cu intensificări ale vântului. Este o circulație foarte rapidă la nivelul continentului european, ceea ce se va concretiza prin acest aspect schimbător al vremii”, a spus meteorologul Florinela Georgescu la Digi24.

Meteorologul mai spune că este de așteptat ca următoarele patru săptămâni, atât regimul temperaturilor, cât și al precipitațiilor să fie caracteristice perioadei în care ne aflăm, ceea ce înseamnă o scădere treptată a temperaturilor și, pe de altă parte, precipitații temporare cam peste tot în țară, mai ales în zona montană. Lucru care ar fi posibil abia spre sfârșitul lunii noiembrie, început de decembrie.