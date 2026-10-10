Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade. Unde sunt așteptate ploi și rafale puternice de vânt

România are parte sâmbătă, 10 octombrie, de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi senin sau variabil, însă după-amiaza sunt posibile averse în nord-vest și în zonele montane. În timpul nopții, ploile se vor extinde în vest, centru și nord.

Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade. Foto: Arhivă

Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, al Olteniei și al Munteniei, în timp ce în nord-vest și în nordul litoralului va fi mai răcoare, potrivit ANM.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi predominant însorită, cu vânt slab și temperaturi care vor urca până la 26 de grade în Bărăgan. În Moldova de sud și în nordul Munteniei, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 25 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele va domina pe parcursul zilei, fără precipitații importante. La altitudini mari, însă, vântul se va intensifica și poate atinge viteze de până la 90 km/h.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, norii se vor înmulți după-amiaza, când sunt posibile ploi locale. În cursul nopții, precipitațiile se vor intensifica, iar cantitățile de apă ar putea ajunge la 25 de litri pe metru pătrat.

Vestul țării va avea parte de o zi caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul Banatului. După lăsarea serii, instabilitatea atmosferică va crește, iar ploile și descărcările electrice vor deveni mai frecvente.

În Transilvania, ceața densă și vizibilitatea redusă afectează în primele ore ale dimineții unele localități din județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Ulterior, vremea se va îndrepta, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 24 de grade la Sfântu Gheorghe. La munte, rafalele vor fi puternice, iar ploile vor apărea mai ales spre seară și în timpul nopții.

Oltenia va avea parte de o zi însorită și neobișnuit de caldă pentru mijlocul toamnei. În sudul regiunii, maximele pot ajunge la 28 de grade, în timp ce aversele însoțite de descărcări electrice sunt așteptate în nord-vestul provinciei pe timpul nopții.

În sudul țării, norii vor apărea doar temporar, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. În Lunca Dunării sunt prognozate maxime de până la 28 de grade.

În București, sâmbătă va fi predominant senin și cald, cu o temperatură maximă de aproximativ 27 de grade. Noaptea, cerul va rămâne senin, iar minima va coborî până la 14 grade.

La munte, vremea va fi în general însorită în prima parte a zilei, dar vântul va sufla puternic pe creste, cu rafale care pot ajunge la 90 km/h. După-amiaza sunt posibile înnorări și averse izolate.

În timpul nopții, precipitațiile se vor intensifica în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, unde sunt posibile ploi torențiale.

Deși temperaturile vor rămâne ridicate în multe regiuni, vremea se va schimba treptat după lăsarea serii, când ploile vor cuprinde mai multe zone din vestul, centrul și nordul țării.