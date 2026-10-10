 Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade. Unde sunt așteptate ploi și rafale puternice de vânt | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade. Unde sunt așteptate ploi și rafale puternice de vânt

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România are parte sâmbătă, 10 octombrie, de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi senin sau variabil, însă după-amiaza sunt posibile averse în nord-vest și în zonele montane. În timpul nopții, ploile se vor extinde în vest, centru și nord.

Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade.
Vreme neobișnuit de caldă în România, cu maxime de 29 de grade. Foto: Arhivă

Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, al Olteniei și al Munteniei, în timp ce în nord-vest și în nordul litoralului va fi mai răcoare, potrivit ANM. 

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi predominant însorită, cu vânt slab și temperaturi care vor urca până la 26 de grade în Bărăgan. În Moldova de sud și în nordul Munteniei, cerul va fi mai mult senin, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 25 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele va domina pe parcursul zilei, fără precipitații importante. La altitudini mari, însă, vântul se va intensifica și poate atinge viteze de până la 90 km/h.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, norii se vor înmulți după-amiaza, când sunt posibile ploi locale. În cursul nopții, precipitațiile se vor intensifica, iar cantitățile de apă ar putea ajunge la 25 de litri pe metru pătrat.

Vestul țării va avea parte de o zi caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul Banatului. După lăsarea serii, instabilitatea atmosferică va crește, iar ploile și descărcările electrice vor deveni mai frecvente.

În Transilvania, ceața densă și vizibilitatea redusă afectează în primele ore ale dimineții unele localități din județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Ulterior, vremea se va îndrepta, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 24 de grade la Sfântu Gheorghe. La munte, rafalele vor fi puternice, iar ploile vor apărea mai ales spre seară și în timpul nopții.

Oltenia va avea parte de o zi însorită și neobișnuit de caldă pentru mijlocul toamnei. În sudul regiunii, maximele pot ajunge la 28 de grade, în timp ce aversele însoțite de descărcări electrice sunt așteptate în nord-vestul provinciei pe timpul nopții.

În sudul țării, norii vor apărea doar temporar, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie. În Lunca Dunării sunt prognozate maxime de până la 28 de grade.

În București, sâmbătă va fi predominant senin și cald, cu o temperatură maximă de aproximativ 27 de grade. Noaptea, cerul va rămâne senin, iar minima va coborî până la 14 grade.

La munte, vremea va fi în general însorită în prima parte a zilei, dar vântul va sufla puternic pe creste, cu rafale care pot ajunge la 90 km/h. După-amiaza sunt posibile înnorări și averse izolate.

În timpul nopții, precipitațiile se vor intensifica în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, unde sunt posibile ploi torențiale.

Deși temperaturile vor rămâne ridicate în multe regiuni, vremea se va schimba treptat după lăsarea serii, când ploile vor cuprinde mai multe zone din vestul, centrul și nordul țării.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
Prințesa Kate Middleton a atras atenția cu o ținută elegantă în timpul unei vizite-surpriză la Belfast, alături de prințul William
stirileprotv.ro
image
Incredibila poveste neștiută a banditului Soroiu. Securitatea îi ceruse să-l elimine pe disidentul Paul Goma, la Paris
gandul.ro
image
Și-a UCIS soția și acum este CONDAMNAT la închisoare PE VIAȚĂ
mediafax.ro
image
Semne misterioase după moartea lui Nea Gogu. Ce povestește văduva maseurului de la Dinamo: „Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua”
fanatik.ro
image
Brașov 2026: „Trăiască în veci prietenia româno-sovietică”, sloganul scris mare pe clădirea Uzinei Tractorul, pe care nimeni nu l-a șters de peste 70 de ani
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
A sărbătorit divorțul anului până la 6 dimineața, alături de actuala parteneră: "Au ciocnit pahare, pentru că se pot căsători"
digisport.ro
image
Țara în care încă poți cumpăra mașini second-hand cu doar 1.000 de euro. Trei modele sunt foarte ieftine
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care un copac se prăbuşeşte peste maşini pe Iuliu Maniu, în Capitală. Un livrator a fost rănit
observatornews.ro
image
Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Pensionar în România sau în Grecia? Ce poți cumpăra cu aceeași pensie de 5.000 de lei într-o lună
playtech.ro
image
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”
fanatik.ro
image
Avionul viitorului: JetZero prezintă un aparat fără ferestre, capabil să transporte până la 250 de pasageri pe distanțe de 9.260 km. Când este planificat primul zbor?
ziare.com
image
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
digisport.ro
image
Care sunt cele trei scenarii luate în calcul după ce Christa Pike a supraviețuit injecției letale. Ce se va întâmpla cu deținuta?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Vedeta din România agasată de un șofer în trafic: Se masturba la volan în timp ce se uita la mine VIDEO ȘOC
romaniatv.net
image
Când intră pensiile pe card în luna octombrie. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche
click.ro
image
Fructul parfumat al toamnei care are puține calorii. Costă între 6-8 lei kilogramul
click.ro
image
Portalul 10/10 din 10 octombrie 2026. Cum îți poți manifesta dorințele și atrage un nou început
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
image
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa