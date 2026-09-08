Cod galben de caniculă în vestul României. Temperaturile ajung la 35 de grade. Cum va fi vremea în București

Vremea se menține călduroasă în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii au emis o atenționare Cod galben pentru miercuri, 9 septembrie. În vestul și nord-vestul României, temperaturile vor urca până la 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Vremea se menține călduroasă în mai multe regiuni ale țării. Foto: Arhivă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod galben valabilă miercuri, între orele 12:00 și 18:00. Atenționarea vizează zone din Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi înregistrate temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, iar izolat poate fi atins pragul de caniculă.

Cod galben de caniculă în vestul României. Foto: ANM

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş şi în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, precizează ANM.

Vremea în București

Capitala nu intră sub avertizarea de caniculă, însă și aici temperaturile vor crește. Meteorologii estimează pentru București o zi călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Astfel, în timp ce vestul țării se află sub Cod galben de temperaturi ridicate, bucureștenii vor avea parte de o zi cu vreme frumoasă și condiții favorabile pentru activități în aer liber.